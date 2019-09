Fledermäuse, Wespen und das Böttchers Moor

+ Das Bild zeigt eine Zwergfledermaus. Foto: Nabu/Alfred Schulte

Leeste – Der Leester Station des Weyher Naturschutzbundes (Nabu) öffnet am Sonntag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. „An diesem Tag bieten wir Interessierten einen Blick in unseren naturnahen Garten, in dem immer noch viele Insekten zu sehen sind, und Informationen zu unseren Projekten“, sagt Bernd Daneke, Vize-Vorsitzende des Ortsverbands. Der Nabu will insbesondere über das aus seiner Sicht „sehr erfolgreiche Brutjahr der Schleiereulen und Turmfalken“ informieren und den Fledermausschutz thematisieren. Außerdem können Besucher Fragen rund um das Thema Wespen stellen. Es stehen auch noch Bausätze für Vögel und Fledermauskästen gegen eine Unkostenabgabe bereit. Insbesondere die Standvögel benötigen auch im Winter einen geschützten Rückzugsort, so Daneke. Über das Gelände lässt sich auch das Böttchers Moor erreichen, das einen Negativ-Rekord-Wasserstand zeigt.