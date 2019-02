Wolfgang Schaumann setzt auf Förderung jugendlicher Spitzensportler

+ Wolfgang Schaumann unterstützt den Entwurf der Satzungsergänzung, wonach die Gemeinde für jugendliche Spitzensportler ab Deutscher Meisterschaft pro Wettkampf maximal 250 Euro bezahlen. Foto: Schritt

Weyhe - VON SIGI SCHRITT. Jugendliche Sportlerinnen und Sportler aus Weyhe, die an einer Deutschen, Europa- oder Weltmeisterschaft teilnehmen, sollen künftig eine besondere Finanzspritze bekommen. Dafür setzt sich Wolfgang Schaumann vom Gemeindesportring ein. Er bittet die Politik, den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, indem der Rat die Sportrichtlinie der Gemeinde ergänzt. Im Entwurf ist als Höchstbetrag 70 Euro pro Tag vorgesehen. In der künftigen Satzung soll außerdem eine Obergrenze von 250 Euro pro Wettkampf fixiert sein. Darüber soll der Ausschuss für Sport und Kultur unter anderem abstimmen. Das Gremium tagt öffentlich am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr im Rathaus.