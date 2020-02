Filmcrew dreht in Weyher Kitas

Imagevideo für das Internet-Portal Youtube

+ Auf diesem TV-Bildschirm im kleinen Sitzungssaal des Rathauses ist ein Kindergarten aus der Vogelperspektive zu sehen. Foto: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Klickzahlen sind im Internet eine besondere Währung. Die Gemeinde Weyhe hat jetzt einen Film auf dem Internet-Portal Youtube.de veröffentlicht, in dem sich alles um die gemeindeeigenen Kindergärten dreht. Allerdings geht es in dem zwölfminütigen Beitrag nicht um Klicks, sondern um visuelle Informationen. Deshalb kann laut dem zuständigen Fachbereichsleiter Fabian von Weyhe bei Youtube.de auch nicht nach dem geschnittenen Beitrag gesucht werden. Wer den Film anschauen möchte, müsse die Homepage der Gemeinde aufrufen, so von Weyhe.