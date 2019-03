Feuerwerk erst im Saal, später im Himmel

Weyhe - Von Rainer Jysch. Einen riesigen Besucheransturm hat das Team der Tanzschule von Nadine Reiners in Kirchweyhe im Bruch erlebt. Die Unternehmensgründerin hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, und die vielen Gäste feierten mit dem Team die Einweihung der erst kürzlich fertiggestellten Räume gebührend. Interessierte waren willkommen. Und es kamen wirklich viele.

Durch die unsichere Witterung mit Sturm und heftigem Regen ließ sich die große Zahl an Besuchern nicht abschrecken. Mit Tanzvorführungen und Informationen zur „Dance & Event Tanzschule Reiners“ konnten sich die Besucher vom vielseitigen und generationsübergreifenden Kursangebot ein Bild machen. „Vielen Dank an die zahlreichen Helfer, die uns unterstützt haben“, richtete Nadine Reiners sich besonders an ihren Ehemann, Aladdin Reiners-Hussein, der sich speziell in der Endphase des Neubaus mit handwerklichem Geschick eingebracht hatte. Auch die Unterstützung durch ihre Eltern, Freunde und Vertreter der Gemeinde schloss die 42-Jährige ausdrücklich in ihren Dank ein.

Herzstück des Neubaus mit einer Gesamtfläche von 500 Quadratmetern ist der 280 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Tanz- und Eventsaal, der sich bei Bedarf durch eine Trennwand teilen lässt. Neben hauseigenen Veranstaltungen und Workshops stehen die Räume auch für externe Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Tagungen und ähnliche Festlichkeiten mit bis zu 250 Personen zur Verfügung. Gleich hinter dem Gebäudeeingang liegt ein heller Aufenthaltsbereich mit Bar und Sitzgelegenheiten. Daran schließt sich das Büro an, dessen Eingang durch zwei Vitrinen mit den Pokalen beendeter Wettbewerbe flankiert wird. Auch Umkleideräume stehen den Tanzbegeisterten zur Verfügung.

Frank Seidel übermittelte als Vertreter des Bürgermeisters die Glückwünsche der Gemeinde. Er zeigte sich sehr angetan davon, was Unternehmerin Reiners mit dem neuen Domizil auf die Beine gestellt hat. Auch Wirtschaftsförderer Dennis Sander freute sich, dass der Neubau des Tanz- und Eventcenters innerhalb der Gemeindegrenzen geblieben ist. „Es war das letzte bebaubare Grundstück an dieser Straße“, verriet Sander. Nachdem Brandschutzauflagen für die „Versammlungsstätte“ geklärt waren, konnte Nadine Reiners im Sommer 2018 mit dem Bau auf dem 3000 Quadratmeter großen Areal beginnen. „Wenn man sich heute umschaut, hat sich die Mühe gelohnt“, resümierte Sander.

„Ich bin begeistert“, lobte Besucher Tim aus Bremen, der mit seinen knapp dreijährigen Zwillingssöhnen Justus und Julius schon einmal das Parkett teste. Auch Annette Fryen, die Grundschullehrerin von Nadine Reiners, würdigte das gelungene Neubauprojekt ihrer früheren Schülerin. „Das ist super, ganz toll“, lobte sie.

Das Showprogramm startete mit den jüngsten Tänzerinnen der Ballettgruppen. Die vier- bis zehnjährigen Mädchen tanzten im Tutu unter Anleitung von Ballettlehrerin Janina Lenz zu Tschaikowskys Musik „Dornröschen“. Anschließend verwandelten sich die kleinen Ballerinas in Piraten mit Kopftuch und Augenklappe, um sich im Rhythmus fetziger Popmusik zu bewegen, Hüftschwung inklusive. Später gab es Vorführungen der Contestgruppen, wie den Minis und den Kids, die sich mit Hip-Hop den zahlreichen Gästen präsentierten. Auch die 12- bis 16-jährigen Junioren zeigten ihr Können. „Zum Ende der Show präsentieren die über 30-jährigen Tänzer, was sie gelernt haben. Das ist der erste Auftritt für die Ü30-Tänzer“, erklärte Hip-Hop-Trainer Aldin Salkic.

Gegen 20 Uhr kam der große Moment für die Pyrotechniker. Mit einem fantastischen, 20-minütigen Höhenfeuerwerk am Nachthimmel über Weyhe erhielt die Eröffnung des Tanz- und Eventcenters von Nadine Reiners noch einen krönenden, weithin sichtbaren Abschluss.