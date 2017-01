Auto geht in Flammen auf

Weyhe - Am Samstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand nach Leeste gerufen. Ein Mercedes stand in der Straße Im Schlade in Flammen.

Der Brand des Fahrzeugs war von Nachbarn entdeckt worden. Als die alarmierte Ortsfeuerwehr Leeste eintraf, hatten die Bewohner des daneben stehenden Hauses das Gebäude bereits verlassen.

Das Feuer drohte jedoch auf das Gebäude überzugreifen, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt.

Dies konnte von den insgesamt 18 Einsatzkräften verhindert werden. Abschließend wurde das Dach vorsorglich geöffnet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.