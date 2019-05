Herbert Deters geht in den Feuerwehr-Ruhestand

Lahausen - Von Heiner Büntemeyer. Am 6. September 1974 stellte Bernd Göldner den Antrag, in Lahausen eine Jugendfeuerwehr zu gründen. Dieser Antrag wurde natürlich angenommen, zumal sich Göldner bereit erklärt hatte, den Posten eines Jugendfeuerwehrwartes zu übernehmen.

13 Jungs aus Lahausen schlossen sich dieser Gruppe an. Einer von ihnen war Herbert Deters. Ortsbrandmeister war zu diesem Zeitpunkt Georg Junge, aber damals ahnte niemand, dass Herbert Deters ihn schon zwölf Jahre später als Ortsbrandmeister ablösen würde.

1978 wechselte Herbert Deters in den aktiven Dienst und nur acht Jahre später übernahm er das Ortskommando. Das klingt sehr zielstrebig und geplant, doch der Eindruck täuscht, denn Herbert Deters hatte zum Zeitpunkt seines Amtsantritts im Jahre 1986 noch nicht einmal alle Lehrgänge absolviert, die für den Posten eines Ortsbrandmeisters Voraussetzung sind. Er war damals mit 27 Jahren der jüngste Ortsbrandmeister im Landkreis.

Aber die Lehrgänge holte er nach. „Außerdem wurde ich von meinem Ortskommando hervorragend unterstützt“, berichtet er. Das war nicht nur in den Anfangsjahren so, das setzte sich während seiner gesamten Amtszeit fort. Dafür ist er seinen Stellvertretern Bernd Hüneke, Thomas Minks, Klaus Köhrmann und Michael Wolf sehr dankbar.

Zeitweise Ausbilder in der Kreisfeuerwehr

Nach neun Amtsjahren übernahm sein damaliger Stellvertreter Bernd Hüneke die Leitung der Lahauser Wehr, während Herbert Deters als Ausbilder in der Kreisfeuerwehr tätig wurde. Dort legte er für Jugendliche, die aus der Jugendfeuerwehr als sogenannte Feuerwehr-Anwärter wechselten, sowie für Quereinsteiger die Grundlagen für die Arbeit im aktiven Dienst.

Da Bernd Hüneke als Berufsfeuerwehrmann sein Amt als Ortsbrandmeister abgeben musste, übernahm Herbert Deters 2001 erneut diesen Posten.

Dadurch stand er 2003 auch an der Spitze „seiner“ Wehr, als die Feuerwehr Lahausen ihr 100-jähriges Bestehen feierte. Das offizielle Jubiläum wurde in der Sporthalle gefeiert und zur Erinnerung bekam die Wehr beim abendlichen Festkommers einen roten Hahn überreicht. Der ziert inzwischen das Gerätehaus. „Das war das absolute Highlight dieser Feier“, berichtet Deters.

Ein weiterer Höhepunkt war 2004 das Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager, das zwar auf dem Mühlenkampgelände in Leeste veranstaltet wurde, an dessen Organisation aber alle Weyher Wehren beteiligt waren. Die Lahauser Wehr hatte die Cafeteria übernommen. „Es war ein Fulltime-Job“, erinnert sich Herbert Deters an dieses Engagement, bei dem seine Wehr auch von vielen Frauen unterstützt wurde.

30 Jahre Amtszeit voller Veränderungen

In den fast 30 Jahren seiner Amtszeit hat es natürlich viele Veränderungen gegeben. Als positiv empfindet er den steigenden Anteil an Frauen in den Feuerwehren. Auch das System der Doppel-Alarmierungen in Weyhe, bei dem im Falle eines Einsatzes immer zwei Wehren gleichzeitig alarmiert werden, hält er für sehr sinnvoll.

Was er ab Juni, wenn seine Amtszeit endet, nicht vermissen wird, ist die immer umfangreicher werdende Dokumentation. Seinem Nachfolger Michael Wolf übergibt er eine Ortsfeuerwehr mit 53 Aktiven. 50 von ihnen haben das Feuerwehr-ABC in der Jugendfeuerwehr gelernt. „Das unterstreicht den Wert der Jugendfeuerwehren. Um so besser, dass wir inzwischen für deren Unterbau auch eine Kinderfeuerwehr haben“, macht Deters sich Gedanken über die Zukunft der Feuerwehr.

Natürlich erinnert er sich auch an zahlreiche Einsätze, an Löscheinsätze, bei denen die Feuerwehr größere Schäden vermeiden half, aber auch an die Personenrettung aus einem Kesselwagen mit einem Toten. Es gab auch kuriose Einsätze. Seine Frau Susanne, die Herbert Deters als „Feuerwehrmitglied ohne Lehrgang“ lobt, erinnert ihn an die Rettung einer Katze, die sich hinter einem Schrank verkrochen hatte und erst hervor kam, als die Feuerwehr den Schrank fast abgebaut hatte.

Wenn er das Ortskommando abgibt, bleibt Deters ein Wunsch unerfüllt: „Ich hätte zu gern noch den Neubau eines Gerätehauses in Lahausen mitgestaltet. In unserem 1983 erbauten Gerätehaus reicht der Platz hinten und vorne nicht mehr.“

Stundenlang könnte Herbert Deters über seine Erlebnisse erzählen, „aber jetzt bin ich auch froh darüber, dass ich nicht mehr an den ganzen Sitzungen teilnehmen muss“.