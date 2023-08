Feuerwehr findet tote Person in Dreyer Gleisbett

Von: Marc Lentvogt

Teilen

Am frühen Donnerstagmorgen ist in einem Gleisbett in Weyhe-Dreye eine tote Person gefunden worden. DIe Bahnstrecke musste in der Nacht gesperrt werden.

Dreye – Feuerwehr und Rettungsdienst haben am Donnerstagmorgen, 0.45 Uhr, eine tote Person in einem Gleisbett in Weyhe-Dreye gefunden. Ralf Schröder, stellvertretender Pressesprecher Mitte der Kreisfeuerwehr, erklärt in einer Pressemitteilung, dass der Rettungsleitstelle zunächst ein unklarer Bahnunfall gemeldet wurde. „Person von Zug erfasst und eventuell in Weser gestürzt“ habe es geheißen. Nach der ersten Lageerkundung und Suchaktion durch Feuerwehr und Rettungsdienst, wurde eine Person tot im Gleisbett gefunden.

Im Einsatz waren etwa 70 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Dreye, Leeste und Lahausen sowie die Einsatzleitung Ort aus Kirchweyhe. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Bereich vom Bahnhof Dreye sei großräumig ausgeleuchtet worden, um die Ermittlungsarbeiten der Polizei zu vereinfachen. Im Einsatz waren etwa 70 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Dreye, Leeste und Lahausen sowie die Einsatzleitung Ort aus Kirchweyhe. Polizei, Notarzt- und Rettungswagen sowie die örtliche Einsatzleitung des Rettungsdiensts seien ebenfalls vor Ort gewesen. Die Bahnstrecke musste für den Zeitraum der Bergung gesperrt werden, erklärt Schröder abschließend.