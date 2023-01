Feuerwehr findet Mann in Kirchweyhe tot im Bett auf

Von: Yannick Hanke

In Kirchweyhe wurde ein Mann tot in seinem Bett aufgefunden. Aus seinem Haus drang eine Chemie-Wolke. © NonStopNews

In Kirchweyhe wurde ein Mann tot in seinem Bett aufgefunden. Der Fall gibt Rätsel auf. Den Einsatzkräften schlug eine Wolke aus Chemikalien aus dem Haus entgegen.

Kirchweyhe – Am Montagnachmittag, 9. Januar 2023, meldete ein Krankenhaus in Bremen einen 56-jährigen Mann aus Kirchweyhe (Landkreis Diepholz) als vermisst. Der Mann war seit zwei Tagen nicht mehr zu Terminen erschienen. Unter der Wohnanschrift im Richtweg konnte die Polizei den Vermissten auch nicht antreffen, aufs Klingeln hätte niemand reagiert. Die Feuerwehr musste die Tür öffnen, ihnen schlug ein stechender Geruch entgegen – und der Hausbewohner wurde tot in seinem Bett aufgefunden.

Toter Mann in Kirchweyhe: Feuerwehr muss Wohnung mit Atemschutz betreten

Die Einsatzkräfte hatten das Haus zuvor mit Atemschutz betreten müssen. In der Wohnung hätten sich diverse Chemikalien befunden. Anschließend wurde die Wohnung von der Polizei versiegelt und erst am Dienstagvormittag, 10. Januar, erneut von der Feuerwehr unter Atemschutz und mit Messgeräten aufgesucht.

Ebenso anwesend am Einsatzort waren auch Spezialisten vom Landeskriminalamt (LKA) Hannover. Bei den Messungen wurden keine Fremdstoffe in der Luft mehr gemessen. Der hinzugerufene Notarzt stellte anschließend den Tod des 56-Jährigen fest. Bei ihm handelte es sich um den alleinigen Bewohner des Hauses und um einen Hobby-Chemiker. Der Mann habe täglich im Krankenhaus zu einem regelmäßigen Termin erscheinen müssen, so Polizeisprecher Thomas Gissing auf Nachfrage von t-online.

Polizei schließt Fremdverschulden aus: Mann in Kirchweyhe durch Suizid oder Unglücksfall ums Leben gekommen

Aktuell gehe man von einem Suizid oder Unglücksfall aus. „Auf keinen Fall“ jedoch von einem Fremdverschulden. Nach Aussagen von Nachbarn hätte der tot aufgefundene Mann „Chemikalien gesammelt wie andere Briefmarken“. Er galt als Hobby-Laborant, der Versuche nachgemacht und zu diesem Zweck Chemikalien gelagert habe.

Laut Polizeisprecher Gissing hätte dieses Hobby jedoch nicht dazu gedient, Bomben oder Ähnliches zu bauen. Die Ermittlungen dauern an.

* Redaktionelle Anmerkung: Für gewöhnlich berichten wir aufgrund der hohen Nachahmerquote nicht über Suizide oder Suizidversuche. Es sei denn, sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst unter Depressionen leiden oder Menschen kennen, die unter Selbstmordgedanken leiden, können Sie sich bei der Telefonseelsorge melden. Diese ist unter 0800/111-0-111 sowie 0800/111-0-222 zu erreichen. Die Online-Adresse lautet www.telefonseelsorge.de.