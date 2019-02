Nach Automatensprengung: Chaos in der Commerzbank-SB-Zone

Ab Donnerstag wieder offen

+ © Sigi Schritt Kundin Kerstin Sroka stößt auf eine geschlossene Commerzbank-Filiale. © Sigi Schritt

Schreck in den Morgenstunden: Laute Knall-Geräusche reißen am Mittwoch gegen 2.30 Uhr so manche Bürger in Kirchweyhe aus dem Schlaf. Unbekannte hatten in den Räumen von zwei benachbarten Kreditinstituten laut Polizeisprecher Thomas Gissing wahrscheinlich zeitgleich ein Gasgemisch gezündet.