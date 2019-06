Feuerwehr eilt von Leeste nach Kirchweyhe

+ Die Einsatzkräfte löschen die Flammen. Foto: Feuerwehr

Leeste – Die Ortsfeuerwehr Leeste hat gestern in kurzem zeitlichen Abstand einen kleinen Brand gelöscht und Hilfe in einem Garten geleistet. Wie die Feuerwehr mitteilt, hat die Leitstelle die Leester Wehr um 16.54 Uhr per Meldeempfänger zum Kirchengelände am Henry-Wetjen-Platz gerufen. Dort brannte ein Mülleimer. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit einer Kübelspritze. Im Anschluss daran dirigierte die Leitstelle die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz nach Kirchweyhe. An der Straße „Am Fuhrenkamp“ drohte in vier Meter Höhe ein größerer Ast abzubrechen und auf Fahrbahn und Fahrradweg zu stürzen. Mit einer Steckleiter und einer Bügelsäge beseitigten die Männer die Gefahr. Die Einsätze waren um 17.32 Uhr beendet.