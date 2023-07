„Engagement war einfach großartig“

Von: Sigi Schritt

Teilen

Mit schwerem Gerät wird der Boden des Festzeltes verladen. Außerdem müssen noch die Zäune weggeräumt werden. Dann erinnert fast nichts mehr an den Ort am Nedderfeld, an dem mehr als 2 000 Menschen für mehr als eine Woche lang gewohnt, gegessen und gefeiert haben. © Sigi Schritt

Weyhe – Knapp eine Woche nach dem Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe ist das Gelände fast geräumt: Bei einer Stippvisite am Freitagnachmittag wurde mit schwerem Gerät der Boden des Versorgungs- und Veranstaltungszeltes abgebaut. Auch die Zaungitter und die Trinkwasserleitung müssen noch entfernt werden. Dann wird kaum noch etwas daran erinnern, dass hier eine Woche lang rund 1700 Kinder, Jugendliche und Betreuer gelebt haben.

Auf dem 16 Hektar großen Gelände hatte die veranstaltende Kreisjugendfeuerwehr gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrverband 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Die Weyher Gemeindefeuerwehr als Ausrichter des Zeltlagers stellte sogar mehr als 600 Helfer.

Alle Beteiligten, allen voran Kreisjugendfeuerwehrwart Ronald Hoffmann, Norbert Warnke, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, sowie Lutz Budelmann, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, ebenso wie DRK, DLRG und die Gemeinde Weyhe ziehen eine positive Bilanz. „Das Zeltlager lief wie ein Uhrwerk“, kommentierte Lutz Budelmann. Und Norbert Warnke merkte an, dass er in der weiten Region kein Zeltlager gesehen hätte, was „so gut organisiert und durchdacht gewesen ist, wie das im Kreis Diepholz“. Er ist sicher, dass die Auswirkungen der Veranstaltung nachhaltig seien. „Zeltlager ist Kameradschaft und Gemeinschaft. Du gibst das nicht nur in der Feuerwehr weiter, sondern auch in die Gesellschaft.“ Es ist laut Ronald Hoffmann gelungen, den vielen Kindern eine glückliche Zeit zu bieten. Deshalb habe Landrat Cord Bockhop zurecht gesagt, dass das Zeltlager eine der wichtigsten Veranstaltungen im Kreis sei.

Aus Sicht der Gemeinde Weyhe war es „eine tolle Veranstaltung für die Jugendfeuerwehr und eine gute Mitgliederwerbung für die Nachwuchsschmiede der Feuerwehr“, so Weyhes Bürgermeister Frank Seidel. „Gerne haben wir die Freiwillige Feuerwehr bei der Planung und Durchführung dieser Großveranstaltung unterstützt.“ Sein besonderer Dank gilt den Ortsfeuerwehren sowie den vielen Hundert ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. „Das Engagement war einfach großartig.“

Auch die Gemeindefeuerwehr Weyhe zieht eine „durchweg positive Bilanz“: „Alle Planungen, Mühen und Arbeiten haben sich gelohnt“, sagt Steffen Wohlers, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Weyhe. „Wir konnten sowohl den Teilnehmern als auch den Besuchern eine tolle Veranstaltung präsentieren. Natürlich hat uns das Wetter vor große Herausforderungen gestellt, die wir aber gemeistert haben.“

Sowohl die Evakuierung als auch der Starkregen konnten gemanagt werden, so wurden beispielsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag 90 Kubikmeter Holzhackschnitzel angeliefert, die bis zum frühen Freitagmittag komplett verteilt waren, so Wohlers. Auch die breite Öffentlichkeit habe „dieses Mega-Event sehr gut angenommen und tolle Stunden bei uns genossen“, so Wohlers.

Wie bei jeder Veranstaltung sind Kosten in verschiedenen Bereichen entstanden. Um diese Kosten zu decken, mussten Einnahmen generiert werden. Dies geschah durch zwei Bereiche: ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken in unterschiedlichster Form einerseits und Spenden von verschiedenen Firmen und Privatpersonen andererseits. Die Höhe der Kosten nennt die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage nicht.

Lob kommt auch vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes. „Das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager war wieder sehr gut organisiert. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Einheiten der Feuerwehr verlief sehr professionell und freundschaftlich“, stellt Frank Diephaus, Leiter Rettungsdienst, fest. Insgesamt waren 40 DRK-Helferinnen und -Helfer sowie zwei Ärztinnen am Sanitätsdienst Zeltlager“ beteiligt. „Durchschnittlich waren zwölf Helfer pro Tag im Einsatz.“ Allein dieser Bereich summiert sich auf 2 900 Helferstunden. In dieser Zeit wurden 387 Behandlungen durchgeführt. Die wohl schlimmste Verletzung war eine Beckenverletzung bei einem Sportwettkampf. „Die genaue Diagnose liegt uns leider nicht vor“, so der Leiter des Rettungsdienstes. Er dankte insbesondere Tobias Diephaus, der sich als Einsatzleiter der DRK-Bereitschaften eine Woche lang ehrenamtlich um die Organisation, die Verwaltung und alle Helferinnen und Helfer gekümmert hatte.

Auch die DLRG Weyhe lobte die Zusammenarbeit – insbesondere bei den Bootswettbewerben auf dem Mühlenkampsee und beim Orientierungsmarsch. Die Lebensretter fühlten sich „herzlich aufgenommen“, so Achim Linka, Vorsitzender der DLRG Weyhe. In der DLRG-Fahrzeughalle am Freibad hatte es sich der Bautrupp gemütlich gemacht. Es waren ehrenamtliche Anpacker der Feuerwehr, die sich für ihren Dienst extra Urlaub genommen hatten, ergänzten Ronald Hoffmann und Norbert Warnke. Sie standen jederzeit bereit, wenn handwerkliches Geschick benötigt wurde.

Besonders erwähnen will Linka die „Kameradschaft in allen Bereichen“. Besonders abends auf dem Marktplatz vor dem Festzelt bestand die Gelegenheit „für schöne Gespräche“. Achim Linka weiter: Für das nächste Zeltlager 2024 in Kirchdorf würde die DLRG Weyhe mit Rat zur Verfügung stehen, falls Bedarf bestünde. 2025 wird das Kreisfeuerwehrzeltlager in Wagenfeld veranstaltet.

Von Sigi Schritt

Nachdem sich der Marktplatz des Zeltlagers in eine Pfützenlandschaft verwandelt hatte, verteilten Mitarbeiter des Bauhofs Holzhackschnitzel. Unter anderem hatte die Feuerwehr Leeste einen nächtlichen Einsatz, hieß es. © Sigi Schritt