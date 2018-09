Feuerpfeile als Höhepunkt

Kinder wie Erwachsene haben Spaß am Laternenlauf. - Foto: Ehlers

Lahausen - Von Heiner Büntemeyer. Zum Lichterfest der Lahauser Ortsvereine trafen sich am Freitag an der Schützenhalle annähernd 400 Lahauser, darunter rund 150 Kinder.

Um 19 Uhr setzte sich ein Lampionumzug in Bewegung, der von der Freiwilligen Feuerwehr angeführt wurde. Die Kinder hatten Laternen mitgebracht, aber sie waren nicht die Einzigen, die für festliches Licht in der hereinbrechenden Dunkelheit sorgten. Auch viele Anlieger der Straße am Neddernfeld und der Drosselstraße hatten ihre Gärten illuminiert.

Zahlreiche Kinder trugen Schuhe mit Glitzersohlen, ein älterer Herr begleitete seinen Enkel mit einem Handstock, um den er eine Lichterkette gewickelt hatte, und sogar Hunde trugen ein Leuchtband um den Hals.

Für das grellste Licht sorgte die Feuerwehr, die den Zug anführte, und auch Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft halfen bei der Absicherung des Laternenmarsches.

Nach der Rückkehr sorgten Bratwürste und Getränke dafür, die unterwegs verbrauchten Kalorien zurückzugewinnen. Und dann wurde es spannend: Auf der Wiese hinter der Schützenhalle hatten sich hinter einer Absperrung neun Bogenschützen postiert. Neben ihnen brannten Kerzen, an denen sie ihre mit Magnesium präparierten Brandpfeile entzündeten und diese brennenden Pfeile sehr spektakulär in einen vorbereiteten Holzstoß schossen, der sofort Feuer fing.

„Wir hatten das schon lange mal vor, aber geübt haben wir nicht dafür“, berichtete Bogensportleiter Björn Schmidt. Er freute sich, dass diese Vorführung gelungen war. „Sicher war ich mir da nicht“, gestand er später. Aber jetzt werden seine Bogensportler wohl auch im nächsten Jahr wieder zum Lichterfest antreten.