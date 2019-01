Explosionsgefahr an Hähnchengrill in Erichshof

Brand auf Supermarkt-Parkplatz

+ © Moorschlatt Das Feuer in dem mobilen Hähnchengrill war nahe zweier Gasflaschen ausgebrochen. © Moorschlatt

Erichshof - Ein Brand in einem Hähnchenwagen hat am Mittwochabend in Erichshof Explosionsgefahr ausgelöst. Weil der mobile Grill direkt an zwei Supermärkte grenzte, wurden die Kunden aufgefordert, den Stellplatz zu meiden.