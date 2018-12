Festliche Weihnachtsmusik mit Zugabe-Rufen: Publikum singt am Ende „O du fröhliche“

Rund 100 Gäste haben gestern das Konzert des Blasorchesters der Sportvereinigung Kirchweyhe unter der Leitung von Axel Hübner angehört. Außerdem musizierte die Nachwuchsklasse unter der Leitung von Joyce Budelmann. Das Publikum war begeistert und spendete am Ende lautstarken Beifall. Außerdem forderte es Zugaben. Die Musiker erfüllten die Bitte – so stimmten zum Schluss die Zuhörer das beliebte Weihnachtslied „O du fröhliche“ an. „Es war ein tolles Konzert“, blickt Joyce Budelmann zurück. Ihre Schützlinge sind sieben bis 20 Jahre alt und präsentierten Stücke verschiedener Jahrhunderte: von Auszügen aus dem Doppelhornkonzert von Joseph Haydn bis Winter Wonderland (Dean Martin). Von den 35 Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden haben einige mehrere Jahre Spielerfahrung, „andere sind erst seit sechs Wochen dabei“. Weshalb die SVK keine Nachwuchssorgen hat? „Wir spielen Klassik, volkstümliche Musik, aber auch moderne Stücke und Filmmusik. Das kommt an“, erklärt die Dirigentin. Außerdem bekommen die Grundschüler in der GTS Kirchweyhe Musikunterricht und lernen Instrumente.

J sie/Fotos: Jantje Ehlers