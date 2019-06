Weyhe total: 21. Auflage hebt sich von anderen Marktplatz-Events ab

BBQ-Fest, Himmelfahrtsparty, Chili-Festival, Summer in the City – die Gemeinde hat dem Marktplatz Leben eingehaucht. Daneben hat eine Traditionsveranstaltung aber immer noch Bestand: Weyhe total. Das ist auch in diesem Jahr so.

Weyhe - Das Partywochenende für Jung und Alt steht Anfang September auf dem Kalender des Marktplatzvereins als Ausrichter. Marketingpartner ist die Mediengruppe Kreiszeitung.

Nur bei dieser der genannten Veranstaltungen im Kirchweyher Zentrum wird Eintritt genommen. Sonst könnte sich das Veranstalterduo Heinz-Hermann Kuhlmann und Antje Eggers die Hauptacts auch nicht leisten: In diesem Jahr ist es die Abba Fever Tribute Show. Damit zusammen hängt die Einfriedung des Festgeländes. „Anders geht es nicht. Sonst müsste ich alle zwei Meter einen Sicherheitsmann stehen haben“, sagt Kuhlmann, der Spiritus Rector und Begründer von Weyhe total. Weil es ihm um ein Höchstmaß an Sicherheit geht, ohne dass die Kosten ausufern, muss der Veranstaltungsort eingezäunt werden.

+ Abba Fever spielt nicht nur die Klassiker der legendären schwedischen Popband, sondern in einem zweiten Teil weitere Disco-Hits. Fotos: Agentur Schröder & Partner

Doch der Zaun, der bis 21 Uhr am Sonntag, 8. September, wieder verschwunden sein wird, ist nicht der einzige Punkt, von dem sich Weyhe total von den anderen jüngeren Veranstaltungen abhebt. Kuhlmann und Eggers stößt sauer auf, dass bei den Gemeindesausen nicht so sorgfältig auf fundamentale Dinge geachtet werde wie der Marktplatzverein es bei Weyhe total tue und tun müsse. Als Beispiel nennt er die Hinterlassenschaften der Himmelfahrtsparty. Bis Samstagmorgen habe der Unrat vor einigen Geschäften gelegen, ehe sich jemand zuständig gefühlt habe – geschäftsschädigend für die Händler, die erbittert gegen die Online-Konkurrenz kämpften.

+ Antje Eggers („Die Zapferei“) ist in die Vorbereitung mit eingebunden. Foto: Jantje Ehlers

Die Veranstalter, Gastronomen und Gemeinden, hätten sich auch nicht um eine ausreichende Anzahl Toiletten bemüht. Was dann passierte, muss hier nicht bildhaft ausgemalt werden.

Auch die Einhaltung der Lärmschutzrichtlinien spiele offenbar bei den anderen Terminen nicht eine so große Rolle wie bei Weyhe total. Zur Erinnerung: Weyhe total war wegen der Auseinandersetzung mit Anwohnern über die Geräuschkulisse vor einigen Jahren sogar ausgefallen.

Grundsätzlich ist Kuhlmann einverstanden, dass sich mehr auf dem Marktplatz tut, fordert jedoch gleiches Recht für alle.

Reichlich Essen und Trinken

Kuhlmann und Eggers, der er scheibchenweise die Verantwortung für die Veranstaltung übertragen möchte, betonen, dass sie sich um alles Notwendige gekümmert haben, nicht nur hinsichtlich der Notdurft. So kommt das Fest auch nicht dem Wochenmarkt in die Quere, so geschehen beim Chili-Festival (wir berichteten). Es gibt zudem reichlich zu trinken und zu essen.

Das Wichtigste ist natürlich die Musik. Und mit der Abba Fever Tribute Show hat Kuhlmann wieder einen dicken Fisch an der Angel. Die Coverband der legendären schwedischen Popgruppe ist schon in vielen Kontinenten vor Zehntausenden aufgetreten und hat etliche Preise verliehen bekommen. Sängerin Anja Bublitz, bekannt von Godewind, hat schon mit und zur Freude von Abba-Mitglied Benny Andersson in der Hamburger Elbphilharmonie „Thank you for the Music“ gesungen. Die Band spielt am Freitag, 6. September, ab etwa 21 Uhr Abba- und weitere Disco-Klassiker.

Vorverkauf beginnt in etwa zwei Wochen

Samstag ist Limited Edition mit Rock, Pop und Schlager zu Gast. Beginn ebenfalls um 21 Uhr. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. Wer den Hammer schlägt, ist noch nicht bekannt. „Der Bürgermeister ist dann ja nicht mehr“, sagt Kuhlmann. Der Sonntag, 8. September beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Um 12 Uhr tritt der unverwüstliche Dididoktor auf, gegen 14 Uhr der Genky-Club. Den Samstagnachmittag ist wieder die Tandschule Degwitz aus Leeste vor Ort.

Der Vorverkauf beginnt in etwa zwei Wochen. Karten gibt es in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie beim Teekontor am Marktplatz und beim Weyher Theater. Ein Einzelticket am Freitag kostet zehn Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse zwölf Euro. Jeweils zwei Euro günstiger ist die Karte für den Samstag. Das Kombi-Ticket für beide Abende kostet 14 Euro. Es ist nur im Vorverkauf zu erwerben. Maximal zwei mal 2 000 Tickets gehen in den Verkauf.

Preisnachlass für Jugendliche

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren bekommen einen Preisnachlass von 50 Prozent an der Abendkasse. Es gibt auch wieder farbliche Bänder, die dem Sicherheitsdienst bedeuten, wer Alkohol trinken darf. Für die Sicherheit sorgt der Securitydienst Elko, der auch im Weserstadion tätig ist. Das Deutsche Rote Kreuz kümmert sich um etwaige Ausfälle von Besuchern. Außerhalb des Festgeländes endet die Zuständigkeit des Marktplatzvereins, unterstreicht Heinz-Hermann Kuhlmann.