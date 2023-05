Felicianusgemeinde Kirchweyhe feiert 160. Geburtstag mit viel Programm

Von: Rainer Jysch

Teilen

Die Hip-Hop-Teens der Tanzschule von Nadine Reiners zeigen, was sie für das Gemeindefest einstudiert haben. © Rainer Jysch

Mit einem Fest für die ganze Familie haben die Mitglieder der Felicianusgemeinde den 160. Geburtstag ihrer Kirche gefeiert. Dabei gelang der Spagat zwischen Altem und Neuem.

Weyhe – Mit einem Fest für die ganze Familie feierten die Mitglieder der Felicianusgemeinde in Kirchweyhe den 160. Geburtstag ihrer Kirche. „Felicianustag“ lautete das Motto des Gemeindefestes, das am Sonntag ab 10 Uhr bis in den späten Nachmittag über die Bühne ging. Zahlreiche Besucher hatten sich trotz der etwas unbeständigen Witterung auf den Weg gemacht. Viele Programmpunkte erwarteten die Gäste in und rund um die im neugotischen Stil gebaute Felicianuskirche, die etwas außerhalb des Kirchweyher Zentrums liegt. Genau am 4. Januar 1863 wurde das sakrale Gebäude nach zwei Jahren Bauzeit eingeweiht.

Anspiel statt Predigt

„Anstelle einer Predigt hatten Frauke Wetjen aus dem Kirchenvorstand und ich ein Anspiel vorgetragen“, berichtete Pastorin Almut Wenck zum Festgottesdienst. „Eine hatte die Rolle, lange nicht in der Kirche gewesen zu sein, und eine, die gerne und viel mit der Kirche unterwegs ist.“ In dem Gespräch hätten sich beide darüber unterhalten, dass die Kirche jetzt ein Fest feiert, sich ein Besuch in der Kirche lohne „und man dort viel Freude findet“. Es gehe beispielsweise darum, bei den Chören mitzumachen, eigene Ideen einzubringen und diese bestenfalls auch umzusetzen.

Den musikalischen Auftakt hatte der Posaunenchor Weyhe unter der Leitung von Héctor Company übernommen. Auf klassische Werke von Purcell, Händel und Gabrieli folgten moderne Stücke wie „When I’m Sixty Four“ von den Beatles, „Puttin’ On The Ritz“ von Irving Berlin und Filmmusik. Anschließend hieß es „Bühne frei“ für den Show-Auftritt jugendlicher Tänzer der Tanzschule von Nadine Reiners. Mit lauten Beats rockten die Hip-Hop-Kids im Alter von sieben bis neun Jahren die Fläche vor dem Altar. Dann übernahmen die Teens (elf bis 14 Jahre) und zeigten, was sie unter Anleitung von Hip-Hop-Trainerin Hannah Mayer gelernt hatten.

Draußen neben der Kirche wies der Förderverein der Felicianuskantorei mit einem kleinen Quiz auf seine Arbeit hin. Zudem konnten dort Karten für das Sommerkonzert am 18. Juni erworben oder mit richtigen Antworten und etwas Glück Tickets oder CDs gewonnen werden. Für die Kinder gab es Dosenwerfen, Schminken, Glücksrad, Hüpfburg und am Nachmittag noch Ponyreiten. Ein Grillwagen bot Getränke und kleine Speisen an.

Wer es ruhiger angehen lassen wollte, konnte sich im hübsch dekorierten Märchenzimmer in der Pfarrscheune Geschichten vorlesen lassen. Dort hatten fleißige Helferinnen selbst gebacken Kuchen sowie Kaffee und Tee zum Kauf angeboten. Über eine große Leinwand flimmerten Fotos von früheren Gemeindeevents.

Gemeindearchivar Hermann Greve informiert über die Entstehungsgeschichte der Felicianuskirche in Kirchweyhe, die vor 160 Jahren eingeweiht wurde. © Rainer Jysch

Eine Führung durch die Kirche mit Gemeindearchivar Hermann Greve und Kantorin Elisabeth Geppert richtete sich an geschichtsinteressierte Besucher. Neben den Informationen zur Historie rund um das Kirchengebäude demonstrierte die Kantorin die Klangvielfalt der Kuhn-Orgel. Zur Freude der Anwesenden spielte sie dabei unter anderem die Erkennungsmelodie der TV-Sendung mit der Maus. Gerd Brüning las Geschichten „op Platt“, und die Band Acoustic Dudes spielte Pop-Musik aus den letzten 60 Jahren. Ein Filmvortrag präsentierte die aus dem Gemeindebrief bekannten Comic-Figuren Maria und Felicianus, die zeitgleich ihren 16. Geburtstag feierten.

Bevor eine Andacht mit Pastor Gerald Meier den Schlusspunkt des Felicianustages setzte, ließen alle Chöre der Gemeinde unter Leitung von Geppert zusammen mit den Acoustic Dudes als großes Finale Pop- und Gospelstücke erklingen, zum Zuhören und zum Mitsingen. Im Rahmen dieses Programmpunktes wurden die Quiz-Gewinner der Fördervereinspreise bekannt gegeben.