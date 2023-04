Felicianus-Gemeinde in Weyhe feiert 160-jähriges Bestehen am 7. Mai

Von: Gregor Hühne

Freuen sich auf den Felicianus-Tag: (v.l.) Pastorin Almut Wenck, Elisabeth Geppert und Brigitte Kehlenbeck. © Gregor Hühne

Die Felicianus-Kirchengemeinde in Weyhe lädt zum großen Gemeindefest ein am Sonntag, 7. Mai. Dazu gibt es zum 160. Geburtstag ein tagesfüllendes Programm für Jung und Alt. Neben Hüpfburg, Grill und Getränken soll es auch Konzerte, Ausflüge in die Geschichte und Kirchen-Führungen geben.

Kirchweyhe – Für Pastorin Almut Wenck ist es die erste große Kirchenfeier in ihrem ersten großen Kirchenamt. Die evangelisch-lutherische Gemeinde der Felicianus-Kirche in Weyhe feiert 160-jähriges Bestehen. Dazu laden nun die Vertreter der Kirchengemeinde für Sonntag, 7. Mai, an den Kirchweg ein.

„Es soll mal wieder Leben in die Bude reinkommen“, sagt Almut Wenck am Mittwoch während eines Pressetermins im Pfarrhaus. Vier bis fünf Monate Planung stecken in den Vorbereitungen, um am Festtag „alles zu bieten, was wir bieten können“, so die Pastorin.

Und das ist eine ganze Menge, freut sich Wenck über das „tolle Programm“, das sowohl für junge und ältere Besucher gedacht ist. So sieht die Tagesplanung im Einzelnen aus:

Ab 10 Uhr eröffnet Almut Wenck den Sonntag mit einem Festgottesdienst. Anschließend startet das Gemeindefest.

eröffnet Almut Wenck den Sonntag mit einem Festgottesdienst. Anschließend startet das Gemeindefest. Um 11.30 Uhr spielt der Posaunenchor Weyhe.

spielt der Posaunenchor Weyhe. 12.15 Uhr tritt die Tanzschule Nadine Reiners mit einer Show auf.

tritt die Tanzschule Nadine Reiners mit einer Show auf. 13 Uhr starten Kirchen- und Orgelführungen mit Hermann Greve und Elisabeth Geppert.

starten Kirchen- und Orgelführungen mit Hermann Greve und Elisabeth Geppert. 14 Uhr liest Gerd Brüning Geschichten „op Platt“.

liest Gerd Brüning Geschichten „op Platt“. 15 Uhr gibt es ein Konzert mit der Band „Acoustic Dudes“ mit Rafael Jung.

gibt es ein Konzert mit der Band „Acoustic Dudes“ mit Rafael Jung. 16.30 Uhr folgen Pop- und Gospelkonzerte mit Liedern zum Zuhören und Mitsingen – eine bunte Mischung der „Acoustic Dudes“ sowie der Kinder- und Gospelchor unter Leitung von Elisabeth Geppert.

folgen Pop- und Gospelkonzerte mit Liedern zum Zuhören und Mitsingen – eine bunte Mischung der „Acoustic Dudes“ sowie der Kinder- und Gospelchor unter Leitung von Elisabeth Geppert. 17.45 Uhr endet das Gemeindefest mit einer Andacht von Pastor Gerald Meier.

Außerdem soll es eine Hüpfburg, einen Getränkestand, ein Kuchenbüfett, einen Grill sowie ein Glücksrad geben. Jede Menge Gründe also für Jung und Alt, um dort den ganzen Tag zu verweilen, findet Kantorin Elisabeth Geppert. Sie freut sich ebenfalls auf das „festlich begleitete Programm“, das zwischendurch Zeit für Orgel-Klänge oder eine Kirchenführung lässt. Beliebt seien die Geschichten auf Platt, die Gerd Brüning liest, wirbt Geppert. Das letzte Gemeindefest der Felicianus-Kirche sei vor zehn Jahren gewesen – zum 150-jährigen Bestehen der Kirchengemeinde. „Ziemlich viele neue Leute im ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bereich“, findet Wenck, die seit März 2022 in der Kirchengemeinde ist. Alle Unterstützer des Gemeindefestes seien nun laut Elisabeth Geppert „sehr froh“, nach den Corona-Jahren endlich wieder so eine Veranstaltung auf den Weg zu bringen. „Wir haben viel Freude bei der Planung. Das Feedback ist: endlich wieder!“, ergänzt Pastorin Almut Wenck.

Viele Hände unterstützen das Orga-Team. So wollen die Teamer der evangelischen Jugend an dem Festtag ein Kinderprogramm anbieten. Doch trotz der geballten Hilfe werden noch weitere Unterstützer gesucht. Wer sich also vorstellen kann, beispielsweise für eine Stunde bei der Hüpfburg die Kinder zu beaufsichtigen, kann sich per E-Mail an Pastorin Almut Wenck wenden (almut.wenck@evlka.de).

Ein weiteres Highlight darf in der Ankündigung nicht fehlen: Der Archivar der Gemeinde Weyhe, Hermann Greve, wird zur großen Freude der Veranstalter über die Weyher Kirchen-Geschichte erzählen, berichtet Elisabeth Geppert. Über das renovierte Christusbild in der Felicianus-Kirche, das wiederentdeckte Altarbild, die Türme aus dem zwölften Jahrhundert, die Geschichte hinter dem Holz-Altar oder die bunten Glasfenster gibt es, neben der eigentlichen Kirchenhistorie (siehe Infokasten), eine Menge zu erfahren. Dabei ist aus der jüngeren Vergangenheit eine gemeinsame Kraftanstrengung in Erinnerung zu rufen. Über mehr als zehn Jahre hinweg sammelte die Weyher Gemeinde für eine neue Orgel, die schließlich im Jahr 2006 ihren Weg in die Felicianus-Kirche findet.

Zum Jubiläum sollen daher auch alte Aufnahmen, Bilder und Videos aus der Gemeindegeschichte zu sehen sein und per Projektor in der Kirche gezeigt werden. Übrigens haben am 7. Mai auch die Comic-Figuren Maria und Felicianus Geburtstag. Vor 16 Jahren startete ihre erste Geschichte im evangelisch-lutherischen Magazin.

Die Kirchweyher Kirchen-Geschichte Laut Angaben der Felicianus-Gemeinde wurde im Jahr 780 unserer Zeitrechnung der Weyher Raum christianisiert. 1158 Erstmalige Nennung des Dorfes „Weie“. 1250 Errichtung der ersten Backsteinkirche in „Kerckweye“ mit romanischen Rundbögen, die später durch gotische Bögen ersetzt wurden. 1650/1750 Anbringen der größeren Kirchenglocke. 1776 Zerstörung des Pfarrhauses mit Pfarr-Registratur. 1794 Kirchweyhe wird Sitz der Superintendentur. 1858 Schließung der Kirche wegen Baufälligkeit; Errichtung einer hölzernen Notkirche. 1863 Einweihung der neugotischen Kirche. 1898 Errichtung des Kriegerdenkmals. 1908 Ausschmückung des Chorraums mit figürlichem Schmuck durch den Maler Gunkel. 1914-18 Abgabe der kleinen Glocke im Ersten Weltkrieg. 1923 Einweihung der zweiten kleinen Glocke. 1939-45 Abgabe der zweiten Glocke im Zweiten Weltkrieg. 1945 Schwere Beschädigung des alten Turms und des Kirchenschiffs durch Geschosse. 1954 Einweihung der dritten kleinen Glocke. 1968 Errichtung einer neuen Friedhofskapelle. 1971 Abschluss der Kirchenrenovierung. 1994 Beginn der Spendeninitiative für die neue Orgel. 2006 Einweihung der Kuhn-Orgel.