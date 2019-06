KGS Kirchweyhe verabschiedet Schüler von drei Schulzweigen

Kirchweyhe - Mit der Europe-Musik „The Final Countdown“ hat die KGS Kirchweyhe den zehnten Jahrgang unter Anteilnahme von Eltern, Geschwisterkindern und Freunden verabschiedet.

Zunächst begrüßte der Direktorstellvertreter Andreas Rath die Schüler, die im überwiegend feinen Outfit und mit Applaus ins Forum eingezogen sind. Auf den Ehrenplätzen saßen Vertreter des Schulträgers, der Parteien und der Kirche.

„Das sah richtig gut aus“, lobte Pädagogin Eveline Heyland, die nicht nur als Klassenlehrerin, sondern auch als gut gelaunte Moderatorin den roten Faden der Veranstaltung in der Hand hielt. Schwungvolle Beiträge der Profil 8 Band und Showdance-Einlagen der Gruppe New Generation (Tanzschule Nadine Reiners) umrahmten die Verabschiedung der Klassen von drei Schulzweigen.

41 Schüler wechseln aus den Gymnasialklassen in die Oberstufen nach Leeste, ans Gymnasium Syke oder an die BBS der Hachestadt. 36 Schüler starten mit einem erweiterten Realschulabschluss in die neue schulische oder berufliche Zukunft. Darunter befindet sich sogar eine Hauptschülerin.

33 haben den Realschulschluss geschafft, davon 13 Schüler aus der H10a. Einen Förderabschluss halten vier Jugendliche in der Hand, und acht erreichten den Hauptschulabschluss.

„Alles im Leben mit einer positiven Einstellung anzugehen“, empfahl Andreas Rath. Dem schlossen sich die beiden Schulsprecher Nele Guder und Kevin Noah Traemann an: „Es ist vollbracht.“ Sie dankten den Lehrern, die neben der Wichtigkeit des Lernens auch stets die damit verbundene Freude vermittelten.

Beste Schüler der Schulzweige: Nour Zabad, H10a, 1,31; Celine Brunotte, R10a, 1,7; Jessica Willert, G10b, 1,0 Arbeitseifer: Theresa Beet, G10a, mit viel Fleiß im Realschulzweig nach einem Auslandsjahr Anfang der zehnten Klasse in den Gymnasialzweig versetzt, jetzt Vize-Schulsprecherin Deutsches Sprachdiplom Niveau B1 mit sehr gutem Erfolg: Fatemeh Ghasemi, R10b, Amela Sahman, H10a Forumstechnik: Lukas Reese, G10b, Torben Beckmann, R10a, Melissa Esenyel-Merse, R10b Schülervertretung: Nele Guder (Sprecherin), G9a, Kevin Noah Traemann (Sprecher), G10b, Lina Henschel, R10a, Julia Erdmann G10a Streitschlichter: Jenno Behrmann, G10b, Robin Nicolaus, B10c, Mark Jordan, R10a, Julia Erdmann G10a.