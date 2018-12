An den Feiertagen auf der E-Lok

Hans Siemer war in seinem Berufsleben in vielen Jahren an Heiligabend als Lokführer unterwegs. - Foto: Büntemeyer

WEYHE - Von Heiner Büntemeyer. Weihnachten gilt als Fest der Familie. So mancher muss große Distanzen zurücklegen, um an Heiligabend und an Weihnachten im vertrauten Kreis feiern zu können. Weihnachten ist auch das Fest der Bahn, weil sie seit Jahrzehnten Menschen zuverlässig von A nach B bringt, die dabei mitunter große Distanzen überwinden.

Somit ist klar: Auch Lokführer müssen Dienst verrichten. weil Menschen über Weihnachten lieber den Zug nehmen, als womöglich mit dem Auto auf glatten Straßen im Stau zu stehen. Hans Siemer aus Lahausen ist zwar Pensionär, als ehemaliger Lokomotivführer kann er sich noch gut an solche Weihnachtsfahrten erinnern.

Seine ersten Touren unternahm er 1957 als Heizer noch auf einer Dampflokomotive. Später wurde er zum Reservelokführer befördert und war auf Dampflokomotiven und erst ab 1969 auf E-Loks unterwegs. Schließlich wurde er verantwortlicher Lokomotivführer.

Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1998 pendelte er zwischen Bremen, Wanne-Eickel, Fulda und der Nordseeküste hin und her. Er fuhr Güterzüge, Nahverkehrszüge, Reisezüge, und auf der Strecke Bremen-Hannover-Fulda saß er sogar im Führerstand der Intercity-Züge.

In den 41 Jahren als Lokführer war er 19 Mal an Heiligabend auf seiner Lokomotive unterwegs.

„Es war schon eigenartig, wenn man in dieser Nacht durch Städte und Dörfer fuhr, wo aus den Wohnstuben die brennenden Kerzen am Tannenbaum durch die Fenster leuchteten“, erinnert er sich. „Aber das gehörte zum Dienst dazu.“ Allerdings war es nur einmal der Fall, dass er am Heiligen Abend überhaupt nicht zu Hause war. In der Regel war der Dienstplan rechtzeitig fertig. Siemer und seine Kollegen wussten also, dass sie etwas vom Tag hatten und entweder abends später vom Dienst zurückkamen oder der Dienst erst am Nachmittag begann, berichtete Siemer. So wusste seine Ehefrau Wilma immer rechtzeitig, wann sie mit der Bescherung beginnen kann. Später, als die Kinder größer waren, tauschte der Weyher auch schon mal seinen Dienst mit Kollegen, die noch kleine Kinder hatten. „Aber das machte ich auch, wenn die Kollegen mal ein wichtiges Fußballspiel sehen wollten“, sagt er. „Natürlich waren die Fahrten am Heiligabend schon etwas Besonderes. Sowohl für die Fahrgäste als auch für das Personal. Alle wollten schnell ankommen, aber alle waren auch besonders freundlich, und man wünschte sich nach der Ankunft gegenseitig ein frohes Weihnachtsfest.“