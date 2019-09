FDP-Ortsverband unterstützt Dietrich Struthoff

+ Dietrich Struthoff Foto: jeh

Weyhe – Die FDP Weyhe unterstützt den Bürgermeisterkandidaten Dietrich Struthoff. Das haben die Liberalen auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag im Stuhrer Restaurant Kreuz-Meyer beschlossen. Die Liberalen empfinden es als sehr positiv, dass der Weyher CDU-Vorsitzende als unabhängiger Einzelbewerber ins Rennen geht. Struthoff sei jahrelang in der Kommunalpolitik tätig und kenne die Projekte in der Breite und Tiefe. Den Liberalen gefalle es zudem, dass Dietrich Struthoff die Lärmintensität in Weyhe (Autobahn, Straßenverkehr und Bahn) vermindern möchte.