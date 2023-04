FDP: Neue Argumente für Wiederholung der Niedersachsen-Wahl

Von: Anke Seidel

Der neue Landtag in Hannover bei einer Sitzung im November. 18 Abgeordnete der AfD gehören ihm an, aber keiner der FDP. Die Liberalen waren an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. © Moritz Frankenberg/dpa

Muss die Niedersachsen-Wahl 2022 wiederholt werden? Professor Volker Böhme-Neßler, Jurist und Politologe aus Oldenburg, sieht Chancen dafür.

Weyhe/Hannover – Für den FDP-Kreisvorsitzenden Dr. Marco Genthe aus Weyhe ist heute ein besonderer Tag: Der niedersächsische Wahlprüfungsausschusses befasst sich in erster Sitzung mit der Frage, ob die Landtagswahl vom 9. Oktober 2022 wiederholt werden muss. Genau das fordert der Jurist, der gemeinsam mit Alexander Grafe aus Bruchhausen-Vilsen Einspruch gegen die Niedersachsen-Wahl eingelegt hat.

Marco Genthe wirft der AfD 3 Rechtsverstöße vor

Marco Genthe sieht sich jetzt von einem Rechtsexperten bestätigt: Professor Volker Böhme-Neßler, Jurist und Politologe aus Oldenburg, sieht durchaus Chancen für eine Wahlwiederholung. Zitat des Professors aus einem Beitrag im renommierten Politikjournal Rundblick: „Ich halte die Kritik der beiden FDP-Politiker für sehr berechtigt.“

Genau wie Marco Genthe, früherer rechtspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, ist der Professor der Auffassung, dass sich „gravierende Rechtsverstöße“ bei der Aufstellung der AfD-Landesliste auf die gesamte Landtagswahl ausgewirkt haben – und nicht allein ein AfD-internes Problem sind. Denn die Landesliste sei Grundlage für die Wahlentscheidung der Bürger gewesen.

Es sind verschiedene schwerwirkende Rechtsverstöße, die Marco Genthe der AfD vorwirft. Einer davon: „Wenn eine Delegiertenversammlung die Kandidaten wählt, dann muss das in der Satzung der Partei stehen.“ Das sei bei der AfD nicht der Fall. Weil die demokratische Mitwirkung eines jeden Parteimitglieds berücksichtigt werden müsse, sei dieser Passus in der Satzung jedoch zwingend erforderlich.

Schon aus diesem Grund verstoße die Landesliste gegen das Landeswahlrecht, betont Marco Genthe: „Das ist kein AfD-internes Problem.“ Doch die FDP sieht noch einen zweiten Grund, den sie in einem aktuellen fünfseitigen Schreiben an die Landtagspräsidentin Hanna Naber und den Wahlprüfungsausschuss darlegt. Der Kern: Bei den Vorstandswahlen zum AfD-Landesvorstand habe es gravierende Rechtsverstöße gegeben, dieser Vorstand sei nicht nach allen demokratischen Grundsätzen gewählt worden und hätte die Landesliste zur Wahl deshalb nicht einreichen dürfen. In der Stellungnahme, die dieser Zeitung vorliegt, heißt es: „Es handelt sich daher nicht nur um einen unschädlichen parteiinternen Satzungsverstoß, sondern auch um einen Verstoß gegen zwingendes Wahlrecht beziehungsweise Verfassungsrecht.“

Wahlprüfungsausschuss muss eigene Ermittlungen zur Niedersachsen-Wahl anstrengen

Den dritten Grund zur Anfechtung der Landtagswahl hatte die AfD den Liberalen selbst geliefert. Gemeint ist die öffentliche Aussage des ehemaligen AfD-Mitglieds Christopher Emden, wenn er für den Landtag hätte kandidieren wollen, hätte er sich Stimmen kaufen müssen. In öffentlichen Medien war von einer „Kriegskasse“ der AfD die Rede gewesen. Die Partei selbst wies den Vorwurf als „völliger Mumpitz“ zurück.

Nach der Wahl am 9. Oktober war die AfD mit 18 Mitgliedern in den niedersächsischen Landtag eingezogen. Die FDP war an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und hat keinen Abgeordneten mehr im Parlament.

Marco Genthe und Alexander Grafe setzen sich für eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge bei der AfD vor der Landtagswahl ein. In ihrem Schreiben an die Landtagspräsidentin und den Wahlprüfungsausschuss heißt es wörtlich: „Gemäß Paragraf 86 Absatz 1 Verwaltungsgerichtsordnung gilt der Untersuchungsgrundsatz. Der Ausschuss hat demnach den Sachverhalt zu erforschen und die Beteiligten heranzuziehen. Er ist somit nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt, sondern muss auch darüber hinausgehend selbstständig ermitteln. Ihn trifft eine gesetzliche Aufklärungsfrist.“