Um fast 10 000 Euro geprellt?

Weyhe – Um fast 10 000 Euro fühlt sich ein Mann aus Weyhe von einer Frau geprellt. Er erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Betruges. Er behauptet, der Frau im Oktober 2018 zehnmal Geldbeträge ab 100 Euro aufwärts über Beträge von rund 300, 400, 650 bis 1 000 und zweimal 2 500 Euro geliehen zu haben. Jetzt hatte sich die Frau wegen Betruges in zehn Fällen vor einem Strafrichter des Amtsgerichts Syke zu verantworten.

Die Angeklagte bestritt den Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Folgt man ihrer Einlassung, dann habe sie den Weyher erst im Dezember 2018 über eine Bekannte kennengelernt. Er habe sie einmal zu einem thailändischen Fest gefahren, und dafür habe sie ihm Spritgeld gezahlt. Geliehen habe er ihr kein Geld.

Laut Anklage soll mit dem Weyher vereinbart worden sein, das geliehene Geld in monatlichen Raten von 350 Euro abzuzahlen. Die Frau sagte aus, dass zu dem Weyher keine Beziehung bestand. Als Zeuge gab der Weyher an, dass sehr wohl ein Verhältnis bestand. Das Geld habe er ihr auf Vertrauensbasis geliehen. Schriftlich sei darüber nichts abgewickelt worden. Um eine Schenkung habe es sich bei dem Geld nicht gehandelt. Er habe es ihr geliehen, weil er annahm, dass sie trotz einer guten Rente von ihrem verstorbenen Mann kurzfristig klamm sei. Dann, so der Zeuge, habe die Frau sich auf einmal nicht mehr gemeldet. Später habe er erfahren, dass sie wieder mit einem früheren Freund liiert sein soll. Der Weyher erstattete dann Strafanzeige wegen Betruges bei der Polizei.

Die Staatsanwältin zweifelte die Angaben des Weyhers an und forderte den Freispruch. Die Anwältin der Frau, die zur behaupteten Tatzeit in Bremen gelebt haben soll, bezeichnete die Aussage des Zeugen als nicht glaubhaft. Die Mandantin beziehe eine sehr gute Witwenrente, und es habe für sie kein Grund bestanden, sich von dem Mann Geld zu leihen. Der Strafrichter sprach die Angeklagte vom Vorwurf des Betruges frei. Die angeklagten Betrugsfälle seien der Frau nicht nachzuweisen. Das Verhalten des Zeugen sei schwer nachzuvollziehen und seine Angaben ergeben, so der Strafrichter, keinen Sinn. nie