Die Familie steht im Mittelpunkt

Lahausen – Eine große Familie feiert heute mit Gerhard und Erika Stelter die goldene Hochzeit. Gerhard Stelter wurde in Lilienthal geboren und mit vier Geschwistern groß. Erika kommt aus Lahausen und hat einen Bruder. Auf einer Feier bei Freunden in Lahausen haben sich die beiden kennengelernt.

Am 30. Januar 1970 feierten sie ihre Hochzeit. Vier Kinder wurden geboren. Ein Sohn 1967, eine Tochter 1969. Außerdem erblickten zwei weitere Töchter 1973 und 1976 das Licht der Welt. Eine große Aufgabe für eine junge Familie. Sein Geld verdiente der Familienvater bei der Brauerei Beck’s. Er wechselte noch einmal und fuhr auf Montage, bis er krankheitsbedingt in Frührente gehen musste.

Seit 1971 lebt die Familie am Bruchweg. Mutter Erika zog die Kinder groß. Später arbeitete sie bis zum 31. Dezember 2014 in einer Anwaltspraxis. Inzwischen ist die Familie tüchtig gewachsen. Elf Enkel und eine Urenkelin bringen Schwung in den Alltag der Großeltern. „Die Kinder mit ihren Familien leben alle hier im Umkreis,“ freut sich die Jubilarin. Dass sich alle gut verstehen ist für die Senioren ein großes Plus, denn Familie ist einfach wichtig und immer der Lebensinhalt des Goldpaares gewesen. Das Gute sei auch, „dass die Kinder alle berufstätig sind und liebevoll mit ihren Familien umgehen, einfach einen guten Umgang pflegen“, so die Stelters.

So passiert es öfter, dass sich alle zum Frühstück treffen, zu Feiern einladen und vor allen Dingen immer füreinander da sind. Um den Stress bei Feiern zu verringern, teilen die Senioren die Familie und laden an zwei Tagen ein.

Gerne sind die Eltern früher mit ihrem Nachwuchs verreist, und das ist bis heute so geblieben. Oft werden sie von Kindern gefragt, ob sie mit in Urlaub möchten. „Wir müssen schon schauen, dass wir noch Termine finden um alleine in den Urlaub zu kommen“, sagt Gerhard Stelter und schmunzelt. Die Reisen mit Kindern und Enkeln möchte er nicht missen. ro