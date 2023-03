Suche nach dem Mörder geht weiter

Von: Anke Seidel

Teilen

Auf einem Hundeplatz in Bassum wurde Nicole Stindt zuletzt lebend gesehen. Ihre Leiche war am Pfingstmontag 2010 in einem Waldstück bei Groß Ippener gefunden worden. Die Polizei hat durch neue DNA-Untersuchungsmöglichkeiten neue Ermittlungsansätze. Hinweise sind nach wie vor wichtig. © Seidel, Anke

Ungeklärte Morde verjähren nicht: Die Polizei rollt den Fall Nicole Stindt neu auf, berichtete sie bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2022.

Landkreis Diepholz. Die Polizeiinspektion (PI) Diepholz rollt den Mordfall Nicole Stindt aus Stuhr neu auf: Die Suche nach dem Täter geht weiter. Neue DNA-Untersuchungsmöglichkeiten von Spuren aus dem Fahrzeug des Opfers haben neue Ermittlungsansätze ergeben – und damit neue Chancen, den Fall aus dem Jahr 2010 aufzuklären. Für entscheidende Hinweise hat die Polizeidirektion Oldenburg eine Belohnung von 5 000 Euro ausgesetzt. „Ungeklärte Morde verjähren nicht“, so Polizeioberrat Thorsten Strier als Leiter des Zentralen Kriminalermittlungsdienstes (ZKD) der PI Diepholz. Die unmissverständliche Botschaft: Der Täter kann sich nie in Sicherheit wiegen.

Die Aufklärungsquote von Straftaten ist in der PI Diepholz ohnehin ausgesprochen hoch, wie Polizeidirektor Thomas Kues als PI-Leiter während der Präsentation der Kriminalstatistik 2022 am Mittwoch im Polizeikommissariat Weyhe betont. In 68,12 Prozent aller Fälle haben die Beamten den Täter ermittelt. Eine Quote, mit der Thomas Kues sehr zufrieden ist. Denn trotz der Zunahme der Straftaten um knapp zehn Prozent (exakt 9,78) habe die Polizei das enorme Aufklärungsniveau vom Vorjahr halten können. „Das ist einfach eine gute Teamleistung“, lobte er seine Kollegen, die teils aufwendige Ermittlungen führen mussten.

„Die Menschen im Landkreis Diepholz können sich sicher fühlen“

„Die Menschen im Landkreis Diepholz können sich sicher fühlen“, betont Thomas Kues. Denn die Häufigkeitszahl (sie beschreibt die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden) liegt in diesem Lebensraum mit 5 266 Straftaten pro 100 000 Einwohner deutlich unter der des Landes mit 6 528.

Trotzdem warfen acht 2022 begangene Tötungsdelikte lange Schatten. In sieben Fällen blieb es beim Versuch, aber eine 43-Jährige aus Leeste war von ihrem getrenntlebenden Ehemann getötet worden. Das Urteil: Fünf Jahre Haft für den Täter.

Aufklären konnte die Polizei sieben Tötungsdelikte.

Von 342 auf 410 sind die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gestiegen – vor allen durch Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie, die um 42 Fälle (insgesamt 212 statt bisher 170) gestiegen war. Dass immer mehr Kinder und Jugendliche solche Bilder sorglos in sozialen Netzwerken teilen, stimmt Thorsten Strier besonders nachdenklich. Deshalb rät der ZKD-Leiter allen Eltern: „Schauen Sie auf Ihre Kinder! Was machen sie mit ihrem Handy?“

Die Kriminalstatistik 2022 prägen außerdem 56 Raubtaten – fünf mehr als im Vorjahr. 42 davon, also 75 Prozent, klärte die Polizei auf. Insgesamt neun Raubtaten waren Überfälle auf Tankstellen – bis auf einen Fall konnte die Polizei alle aufklären, sprich die Täter ermitteln.

Im Nach-Corona-Jahr 2022 exakt 11 523 Straftaten Im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Diepholz ist die Zahl der Straftaten im Nach-Corona-Jahr 2022 auf 11 523 gestiegen – und damit um 9,78 Prozent, weil es 2021 exakt 10 496 Straftaten waren. Fast ein Drittel davon (31,77) waren Diebstahlsdelikte, insgesamt 3 661 Taten. Vermögens- und Fälschungsdelikte schlugen mit 2 240 Taten (19,44 Prozent) zu Buche – das sind weniger als im Vorjahr (2 379). Gestiegen sind allerdings die Fälle, in denen Betrüger ältere Mitbürger um zum Teil hohe Summen bringen wollten – als falsche Polizeibeamte, Schockanrufer, über den Enkeltrick oder falsche Liebe. Waren 2021 noch 372 solcher Taten angezeigt worden, stieg die Zahl 2022 auf 579. Glücklicherweise blieb es in vielen Fällen beim Versuch. Allerdings waren in Stuhr zwei Opfer um sechsstellige Geldbeträge betrogen worden. Die Polizei will ihre Aufklärungskampagnen verstärken.

Die Fallzahlen häuslicher Gewalt sind deutlich gestiegen, sprich von 492 auf 565. In etwa 70 Prozent ging es dabei um Körperverletzung. Besonders alarmierend: Bei fünf der acht (versuchten) Tötungsdelikte sei häusliche Gewalt mit ein Grund für die schwerwiegenden Folgen bei den Opfern gewesen, stellt Thorsten Strier klar. Sein Appell an die Betroffenen: „Holen Sie sich Hilfe!“ Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter 0800/116016 sei in mehreren Sprachen erreichbar.

Höchstwert: 99 Angriffe auf Polizeikräfte

Gewalt müssen auch immer mehr Polizeibeamte im Dienst erleiden. 99 Angriffe waren es allein 2022 – ein Höchstwert. Tritte, Schläge, Spuck-Attacken: 275 Polizeikräfte waren davon bei ganz alltäglichen Einsätzen betroffen, 34 von ihnen erlitten sogar leichte Verletzungen. „Das akzeptiere ich nicht!“, betont Polizeidirektor Thomas Kues. Alle Fälle würden konsequent zur Anzeige gebracht – sprich alle Täter zur Rechenschaft gezogen.

Die Ursachen von Gewalt und Kriminalität zu bekämpfen, ist für den Polizeidirektor eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Polizei arbeite dabei gern mit Bürgern, Präventionsräten und anderen Partnern zusammen: „Wir sind offen für neue Ideen. Sprechen Sie uns an“, so Thomas Kues.

Eine „erwartbare Entwicklung“: Nach Ende der Corona-Beschränkungen sind die Straftaten wieder angestiegen. Das © zeigt