Als das Fach Schönschreiben noch auf dem Stundenplan stand

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. 62 Jahre nach ihrer Einschulung im Jahre 1947 gab es für die ehemaligen Schüler der damaligen Volksschulen Erichshof und Leeste am Samstag ein fröhliches Wiedersehen. 1955 hatten sie nach dem achten Schuljahr die Volksschule Leeste verlassen. Einige Mitschüler hatten seinerzeit allerdings schon vorher die Schule gewechselt, denn sie besuchten die Mittelschule in Brinkum.

Diesen Übergang konnten allerdings nicht alle vollziehen, denen das auf Grund ihrer schulischen Leistungen möglich gewesen wäre, denn der Besuch der Mittelschule kostete damals noch Geld, das nicht alle Eltern aufbringen konnten. Durch den Übergang einiger Schüler war die Klassenfrequenz jedoch ein wenig gesunken, denn zeitweise unterrichtete ihr Lehrer Paul Komarek 57 Schülerinnen und Schüler.

Ihre Erinnerungen an die Schulzeit waren jetzt beim Treffen im Restaurant Panorama am Okeler Golfplatz sofort wieder lebendig, und ihre Berichte klingen wie aus der Zeit gefallen. Nicht nur 57 Kinder in einer Klasse und das Fach „Schönschreiben“ auf dem Stundenplan wären heute unvorstellbar. Englisch war seinerzeit ein Wahlfach. Ihre damalige Englischlehrerin „Fräulein“ Wilkens war im Jahr 2000 noch zu ihrem Klassentreffen gekommen, als sie gemeinsam ihre Leester Schule besuchten und dort sogar ihren alten Klassenraum wiederfanden. Seinerzeit hatte der Organisator der bisherigen Klassentreffen, Heiner Plump, auch eine Liste der Ehemaligen zusammengestellt. Als er diese Liste am Sonnabend an Renate Hüneke, geb. Hollwedel, und Helma Meyer, geb. Bode, übergab, weil sie die künftigen Treffen organisieren wollen, stand hinter 28 Namen bereits ein Kreuz.