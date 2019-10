Margit und Rolf Hillen - zwei experimentierfreudige Künstler

Leeste - Beim Künstlerpaar Margit und Rolf Hillen ist Arbeitsteilung angesagt: Er ist der Handwerker, der mit schweren Druckmaschinen arbeitet. „Also mit Sachen, die Dreck machen“, ergänzt Margit Hillen. „Ich arbeite mit dem Pinsel und Acryl“, sagt sie. Die Ergebnisse zeigen beide in einer Gemeinschaftsausstellung im Weyher Rathaus: Besucher können im oberen Flurbereich mehr als 50 Werke anschauen – für den heutigen Donnerstag laden Gemeinde und Künstler zu einer Vernissage ein. Sie beginnt um 19 Uhr.

Für die Kulturbeauftragte Hedda Stock sind die Backsteinwände eigentlich „nicht so einfach zu bestücken“, weil mal ein Lichtschalter und mal ein Feuerlöscher zu sehen sind. Dem Paar sei es jedoch gelungen, dass sich die Bilder abheben, so Stock.

Der Titel der Ausstellung lautet „gemalt, gedruckt geformt“ – und das ist laut Stock auch Programm. Die Werke der beiden Künstler waren bisher in vielen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen sowohl in Deutschland, als auch in den Niederlanden, Polen und Lettland zu sehen.

In Weyhe zeigen Margit und Rolf Hillen einen Ausschnitt aus ihren gemeinsamen Projekten. So sind in ihrem Atelier im ostfriesischen Hamswehrum verschiedene Bilderserien entstanden – etwa zum Thema „Winterreise“ und „Die schöne Müllerin – eine Begegnung mit Wilhelm Müller und Franz Schubert in Bildern.“ In einem weiteren Projekt hat sich das Paar mit Bedrich Smetana‘s Musikstück „Mein Vaterland/Die Moldau“ beschäftigt. Beide gaben dazu auch ein Kunstbuch heraus, das Rolf Hillen gestaltet hat. Hillen ist in Neuwied/Rhein geboren und arbeitete nach einer grafischen Ausbildung als Werbegrafiker, Fotograf und Dozent für eine Volkshochschule. Seit fast zwei Jahrzehnten widmet er sich seiner Druckkunst. Er liebt das Experiment, sagt er. So schöpft Hillen selbst Papier, vermischt schon mal Metallspäne mit Acrylfarbe und gibt Säure drauf.

Margit Hillen, geboren in Rheinbrohl/Rhein arbeitete nach ihrem Studium als Kunstlehrerin. Ihre Themen sind zum Beispiel Landschaften, Pflanzen, Akte und Menschen. Die Künstlerin mag große Formate – einige sind im Verwaltungsgebäude zu sehen. Bevor Hillen ans Werk geht, beschäftigt sie sich über einen längeren Zeitraum mit einem Thema, sagt die Weyher Kulturbeauftragte. So kann es durchaus vorkommen, dass eine ganze Serie dabei entsteht.

Die Vernissage umrahmen Moritz Schöwing und Clara Madrid Wessels musikalisch. Die Ausstellung ist bis zum 6. Dezember zu sehen.