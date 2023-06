Esther Bejarano Schule: Name der KGS Leeste soll ergänzt werden

Von: Dierck Wittenberg

Damit Geschichte sich nicht wiederholt: Dafür hat sich Esther Bejarano, hier bei einer Lesung mit Konzert im Januar 2020 in Brinkum, bis ins hohe Alter eingesetzt. Archivfoto: Rainer Jysch © Archivfoto: Rainer Jysch

In Leeste soll künftig die Kooperative Gesamtschule im Namen an Esther Bejarano erinnern.

Weyhe – Als Jugendliche hatte sie das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau überlebt, wo sie als Teil des Mädchenorchesters für die SS Akkordeon spielen musste. Später hielt Esther Bejarano die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen wach und trat entschieden gegen neofaschistische Bestrebungen ein – bis ins hohe Alter: Noch mit 95 Jahren stand sie mit der Rapgruppe Microphone Mafia zusammen auf der Bühne. In Leeste soll künftig die Kooperative Gesamtschule im Namen an Esther Bejarano erinnern.

Rund zwei Jahr nach ihrem Tod – der einen geplanten Auftritt in der Gemeinde verhinderte – hat der Weyher Schulausschuss den Weg für eine Erweiterung des Schulnamens frei gemacht. Der vollständige Name soll künftig „Kooperative Gesamtschule Leeste – Esther Bejarano Schule“ lauten.

In der Abstimmung sprach sich der Schulausschuss am Dienstag einstimmig für den von Schulleiter Michael Krutschke eingereichten Antrag aus – was Mitglieder und Zuhörer mit Applaus aufnahmen. Die Entscheidung trifft der Verwaltungsausschuss, am 23. August.

Werte wie Vielfalt, Fairness und Toleranz stehen bei Projektwoche im Vordergrund

Michael Krutschke führte in seinen einleitenden Worten die laufende Projektwoche der KGS an, in der Werte wie Vielfalt, Fairness und Toleranz im Vordergrund stünden. „Die Schulgemeinschaft steht seit Jahren ein für Antidiskriminierung und Antirassismus“, so Krutschke. In der Gesamtkonferenz hätten mehr als zwei Drittel pro Änderung gestimmt, der Schulvorstand habe sich einstimmig dafür ausgesprochen.

„Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt.“ An diesen Satz von Esther Bejarano erinnerte Lehrer Aljoscha Riehn in einer ausführlichen inhaltlichen Begründung, die er mit seinem Kollegen Tim Schröder anhand einer Präsentation lieferte. „Sie hat Auschwitz überlebt“, sagte Schröder. „Aber es wäre falsch, für Esther Bejarano das Narrativ des Opfers zu wählen.“

Genereller Rechtsruck treibt die Umbenennung an

In der Frage, was sie zur Umbenennung antreibt, führte Riehn einen „generellen Rechtsruck“ an. Er nannte Anschläge wie die in Halle und Hanau, aber auch die aktuelle Sonntagsfrage und sinkende Zustimmungswerte zur Demokratie. Die Lehrer verwiesen auf das vorhandene Engagement gegen Rechtsextremismus in Weyhe, aber auch auf zu erwartenden Gegenwind. „Es soll ihr Lebenswerk sein, dass unsere Schulkultur prägt“, sagte Riehn über Esther Bejarano. Demokratie und Pluralismus sollten zentrale Stützen sein.

Siard Schulz (SPD) befand, dass die Schulbenennung „wie die Faust aufs Auge passt“. Heute sei das Einstehen für Demokratie gegen geistige Nachfahren des Nationalsozialismus wichtiger denn je, so Schulz. Jörn Rosenthal (Grüne) erwähnte seinen Gewerkschaftskollegen (und ehemaligen KGS-Lehrer) Ralf Beduhn als Initiator der Namensänderung. „Ich hätte mich gefreut, wenn er heute hier gewesen wäre.“

Umbenennung kostet einen vierstelligen Betrag

Andreas Hinderks (FDP) erkundigte sich nach den Kosten, „damit am Ende nicht alle überrascht sind“. Michael Krutschke nannte einen vierstelligen Betrag. „Mit Unterstützung des Förderkreises werden wir das hinbekommen.“ Die großen Lettern über dem Eingang der jüngst sanierten Schule würden nicht wegkommen. Aber: „Wir brauchen ein neues Logo“, sagte Krutschke und hielt den Ausdruck eines ersten Entwurfs hoch.