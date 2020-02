Erstmals Modenschau mit Hunden

Weyhe - Von Sigi Schritt. Zum zweiten Mal bauen die Mitglieder des Unternehmerinnen-Netzwerks Fairnet in der KGS Kirchweyhe eine kleine Stadt auf mit klangvollen Straßennamen und schnuckeligen Plätzen. Der Name: Fairnet-City.

„Zwischen der Straße der Beratung in der Mensa und der Modepiazza im Forum wird wieder richtig viel los sein“, sagt Christiane Blenski. Sie gehört dem zehnköpfigen Organisationsteam an, das für Sonntag, 23. Februar, eine ganztätige Gewerbeschau auf die Beine stellt. In der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr präsentieren sich die Mitglieder mit ihren Betrieben.

Das Messe-Programm ist breit gefächert, kündigt Christiane Blenski an. Sie ist Koordinatorin des Zusammenschlusses von 45 Unternehmerinnen. Viele kommen wie Blenski aus Weyhe. Es gibt aber auch Unternehmerinnen, die ihren Betriebssitz zum Beispiel in Achim, Bassum, Bruchhausen-Vilsen oder Eydelstedt haben.

Neben zahlreichen Fach-Vorträgen bekommen die Besucher Gelegenheit, sich an den Ständen von insgesamt 32 Ausstellerinnen zu informieren. Die Bremer Rechtsanwältin Claudia Drews gehört ebenso dazu wie Marlene Krause, die eine besondere Trauerbegleitung vorstellen will.

Außerdem können sich die Besucher an zahlreichen Show-Elementen erfreuen: Ballettmädchen der Tanzträume Syke treten um 12 Uhr auf. Weiterhin sind zwei Modenschauen geplant (13.30 und 16.30 Uhr).

Die Fairnet-City bekommt sogar einen eigenen Haupteingang: die Doppeltüren der KGS-Mensa. Wer durch diese hindurchschreitet, trifft laut Blenski zunächst auf den roten Stand des Fairnet-Netzwerks. Und damit stehen die Besucher am Eingangsportal der Fairnet-City. Einige Ausstellerinnen beziehen in dem hohen und lichtdurchfluteten Raum die Pagodenzelte. „Das ist schön fürs Auge“, ist sich Blenski sicher.

Die Modenschauen im Forum werden ein Publikumsmagnet werden, so Blenski weiter. Es wird skandinavische Mode vorgeführt. „Die Mode ist ein bisschen lässiger sowie rustikal-feminin“, ergänzt Mitorganisatorin Tatjana Nivilinszky. „Es sind Hingucker-Sachen“, so Blenski. Zum ersten Mal werden die Models die Mode mit Vierbeinern zeigen. Nicole Jania stellt dabei ihr Unternehmen Strandloft Hygge mit Hund vor. „Sie hat schöne Dinge für die Hunde im Angebot, schöne Leinen und andere Produkte, die zum Urlaub passen und nachhaltig produziert sind.“ Giftstoffe sind nicht enthalten, sagt Tatjana Nivilinszky. Ihre Hündin laufe auch mit, sagt sie. Die Mitorganisatorin der Messe freut sich, dass es dabei nicht um einen Glitzer-Auftritt wie auf einer Fashion-Week geht.

Tatjana Nivilinszky ist auch mit einem Stand vertreten und stellt die ACVocline Studios vor: Sie hat sich auf Unternehmens- und Produktpräsentationen spezialisiert und produziert Werbeclips. Fürs Radio erarbeitet sie Jingles. Die Messe-Mitorganisatorin ist außerdem bei Hochzeiten eine gefragte Sängerin. Ihr Künstlername: Aminjana Cortés. Die Gäste hören einen eigenen Song zum Thema. Nivilinszky arbeitet mit der Hochtzeitsplanerin Angela Beißner zusammen. Wer zur Hochzeit eine Location sucht, um dort schöne Fotos zu machen, kann sich während der Messe an Jasmine Lindenthal vom Fotostudio Querformat wenden.

Für die Eröffnung haben die Organisatoren Dana Lübke gewinnen können. Die Inhaberin von „Die Komplizin“ ist laut Christiane Blenski „extrem erfolgreich als Online-Unternehmerin“. Doch das sei nicht immer so gewesen. Die Stuhrer Unternehmerin hatte zunächst in Weyhe einen Betrieb und verkaufte Stoffe. „Das Nähgeschäft funktioniert aber nicht. Sie schüttelte sich und überlegte, was sie wirklich will“, so Blenski weiter. Herausgekommen ist ein Online-Handel für Näh-Pakete. Sie packt nun Stoffe und Schnittmuster in ein Paket. Außerdem gibt sie Anleitungen über ihren Youtube-Kanal. Sie hat mehrere Tausend Abonnenten – nicht nur auf Youtube, sondern auch im Internetportal Instagram. „Ich erhoffe mir gute Impulse von ihr“, so Blenski. Die Eröffnungsrede startet um 10.45 Uhr, damit danach alle Aussteller rechtzeitig zu den Ständen können.

Die Vorträge beginnen um 11.30 Uhr mit dem Thema „Blühende Beete für Biene & Mensch“.

Die weiteren Themen reichen von Taschenmode im Frühling, Lösen von Verspannungen, Trauerarbeit mit Kindern, Videodrehs, Erben & Vererben, Allergien, Blutanalyse, Darmsanierung, Hundefutter, Stricken und Werben wie James Bond bis zu Selbstcoaching, Freizeit & Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Familienaufstellungen und Durchblutungsförderung.

