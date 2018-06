Ersthelfer reanimieren Senior mit Defibrillator

70-Jähriger erleidet Hinterwandinfarkt

+ © Schritt Elke Behrens, Übungsleiterin beim TuS Sudweyhe, lobt den Einsatz von Kerstin Wahlers (M.) und Torsten Belger. Sie will die beiden als Weyher des Jahres 2018 vorschlagen. © Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Diesen Schicksalsschlag will niemand erleben: Ein 70-Jähriger will kurz nach 17 Uhr nur seine Frau und seine Enkelin vom Kinderturnen abholen und sackt in der Sudweyher Turnhalle zusammen. Zuvor erklärte er seiner Frau, dass er sich nur ein bisschen hinlegen wolle. Dann war er auch schon weg. „Hol’ Luft und sprich mit mir“, fordert seine Frau lautstark – doch ihr Mann reagiert nicht.