Erste Segway-Gästeführung in Weyhe: Gelungene Premiere

Weyhe - Von Sigi Schritt. In Berlin, Hamburg und München gibt es sie schon – gemeint sind Stadtbesichtigungen im Sauseschritt auf Segway-Rollern. Weyhe darf sich jetzt ebenfalls einreihen. Kürzlich hat die Gästeführung eine gelungene Premiere anlässlich der Herbstaktionswochen des Energieversorgers SWB gefeiert.

„Ich bin begeistert. Das sollten wir öfter machen“, sagt Dieter Helms. Der ehemalige Wirtschaftsförderer der Gemeinde Weyhe hatte einen etwa 15 Kilometer langen Rundkurs für eine zwölfköpfige Gruppe ausgearbeitet. Das Thema nahm Helms wörtlich: „Bahngeschichte erfahren.“

„Ich benötigte nur etwa zehn Minuten, dann kam ich mit dem Ding klar“, erklärt Helms. Mit dem Ding meint der Pensionär das kleine technische Wunder, das einen motorisierten Stehroller darstellt. „Man stellt sich auf eine Plattform und ermittelt das Gleichgewicht.“ Drückt der Benutzer den Lenker nach vorne, rollt das Gefährt (die zwei Räder liegen auf derselben Achse) los. Ein Motor sorgt dabei nicht nur für den Antrieb, sondern auch für die Balance.

„Mit den Segways kann man richtig Tempo machen“, berichtet Helms von dem Erlebnis, das ihn fasziniert hat. „Ich muss zugeben, dass ich am Anfang leicht gestützt bin, weil der Motor, der die Balance hält, noch nicht eingeschaltet war.“ Es sei ihm nichts passiert – der Unfall blieb ohne Blessuren, sagt er.

„Die Roller sind sehr beweglich“

Auch seine Mitfahrer hätten keine Probleme gehabt, mit dem Gerät loszufahren. „Wir hatten uns auf dem Marktplatz getroffen, und dort erste Runden gedreht“, so Helms. Besonders die Damen der Gruppe gingen laut Helms „recht forsch“ an die Sache und hatten den Bogen schnell raus. Ein Instrukteur einer Agentur, die die Geräte zur Verfügung stellt, sei zudem mitgefahren.

Gegenüber dem Fahrrad sieht Helms den Vorteil, dass man nicht absteigen muss, und er die Teilnehmer ganz nah an sich heranholen konnte. „Die Roller sind sehr beweglich.“

Die zweistündige Tour sei für die Gäste sehr kurzweilig gewesen. So rollte Helms zum Kirchweyher Bahnhof und brachte sie an Orte, die für die Weyher Eisenbahngeschichte wichtig sind. Die Gäste erfuhren, dass in Kirchweyhe einmal 80 Lokomotiven stationiert waren und die Bahn etwa 1. 500 Arbeitsplätze bot. „Dreiviertel der Kirchweyher Bevölkerung war verheiratet mit einem Bahner oder selbst bei der Bahn beschäftigt“, so Helms. Am Kirchweyher Bahnhof berichtete er den Zuhörern, dass die Gemeinde in Gebäude und in das Areal drum herum etwa drei Millionen Euro investiert hätte. Der Tross rollte schließlich bis zur Moordamm-Siedlung und später bis zur Lahauser Brücke, wo der Weg über die ICE-Gleise führte. Die Unterführung beim Kirchweyher Hof nutzte die Gruppe, um zurück zum Marktplatz zu kommen.

Dieter Helms befürwortet eine Neuauflage, erneut in Kooperation mit der Gästeführung. Ob diese Aktion wiederholt wird? Das Unternehmen SWB kann es sich vorstellen. „Weshalb nicht? Eine Fortsetzung aufgrund der positiven Resonanz ist denkbar“, sagt Sprecherin Angela Dittmer auf Anfrage.