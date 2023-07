Klimanetzwerk Weyhe formuliert erste Ziele

Von: Dierck Wittenberg

Vernetzt: Timo Galich (v.l.), Andreas Schneider, Kristina Edert und Elena Brodde-Edert sind Teil des Klimanetzwerks Weyhe, das seit Kurzem ein Verein ist. © Wittenberg

Politik soll ermuntert werden, Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sehen.

Weyhe – Für den Klimaschutz als gesamtgesellschaftliches Anliegen werben. Den Gemeinderat zu Entscheidungen in diese Richtung ermuntern. Das sind Ziele des Klimanetzwerks Weyhe, das sich Ende Februar dieses Jahres zusammengetan hat.

Zu den ersten Aktionen als Netzwerk gehörten Unterschriften-Aktionen. Auf Papier und dann über das Internet-Portal „openPetition“ wurde um Unterstützung geworben: einmal für die Umwidmung der Bahnhofstraße zur Einbahnstraße, einmal für eine handlungsfähigere Arbeitsgruppe Klimaschutz. Die Petitionen hat Anja Kück jüngst an Bürgermeister Frank Seidel übergeben.

Kück hat das in ihrer Funktion als erste Vorsitzende getan, denn das Klimanetzwerk ist seit 19. Juni als gemeinnütziger Verein eingetragen. Zweite Vorsitzende ist Kristina Edert, Kassenwartin Elena Brodde-Edert. Aktuell hat der Verein acht Mitglieder.

Eine Forderung: Umwidmung der Bahnhofstraße zur Einbahnstraße

Die Zahl der Unterschriften, die innerhalb von drei Monaten zusammengekommen war, ist ausbaufähig, darauf verweisen die Mitglieder selbst. Beim Gespräch direkt neben der Bahnhofstraße sind außer Edert und Brodde-Edert die Mitglieder Timo Galich und Andreas Schneider dabei. Laut Netzwerk haben 174 beziehungsweise 105 Menschen die Petitionen unterstützt. Diese seien am Ende aber auch nur nebenbei gelaufen, also ohne aktives Werben, erklärt Elena Brodde-Edert.

Eine Ausnahme war der Frühlingsmarkt in Kirchweyhe, wo das Klimanetzwerk mit einem Stand vertreten war. Das habe sich mit einem sprunghaften Anstieg der Unterschriften bemerkbar gemacht. Ist das Netzwerk also auch beim Herbstmarkt mit einem Stand dabei? Was sie vorhaben, sei größer, deutet Brodde-Edert an, ohne Genaueres zu verraten.

Aktuell hat der Verein acht Mitglieder

Das Nebenbeilaufen heißt nicht, dass es dem Netzwerk mit ihren Forderungen nicht ernst wären. Für die Einbahnstraßenregelung hatten die Mitglieder mit einer für alle Verkehrsteilnehmer „chaotischen“ Nutzung der Bahnhofstraße argumentiert. Durch die starke Mehrfachbelastung auf kleinem Raum ergäben sich Gefahrenpotenziale, viele fühlten sich ungeschützt. Die Einbahnstraße, die ihnen vorschwebt, würde vom Bahnhof wegführen, erklären die Netzwerk-Mitglieder auf Nachfrage.

Eine Erkenntnis nach den ersten Unterschriften-Sammlungen: Einigen waren ihre Forderungen zu konkret, anderen erwarten einen ausgearbeiteten Plan. „Nächstes Mal würden wir das ergebnisoffener formulieren“, sagt Timo Galich. Sie seien keine Verkehrsplaner, das Anliegen umzusetzen müsse in der Hand der Verwaltung liegen, so Brodde-Edert.

Eine Schnittstelle zwischen Rathausverwaltung, Politik und Einwohnern ist die Arbeitsgruppe Klimaschutz, die regelmäßig im Ratssaal zusammenkommt. Dass man sich in diesem Format inzwischen einmal im Monat und zu Sitzungen mit Workshop-Charakter trifft, verbuchen die Mitglieder des Netzwerks als Erfolg.

Klimanetzwerk agiert parteiunabhängig

Gleichwohl wünschen sie sich mehr Handlungsfähigkeit für die Arbeitsgruppe – darum ging es in der zweiten Petition. Die AG müsse ihre Themenbereiche in eigenständige Arbeitsgemeinschaften aufteilen, um eine größere Schlagkraft für schnellere Resultate erzielen zu können, hieß es darin unter anderem. Die Potenziale insbesondere der jungen Generationen müssten stärker mit einbezogen werden.

Das Klimanetzwerk geht unter anderem auf die organisatorische Unterstützung von Fridays for Future in Weyhe zurück. Im September 2022 hatte Timo Galich etwa die Anmeldung der „Fridays for Future“-Demonstration übernommen, als dafür ein Volljähriger gesucht wurde. Mit der (parteioffenen) Rad-AG der SPD nennt Kristina Edert eine weitere Gemeinsamkeit.

Das Klimanetzwerk versteht sich als parteiunabhängig und offen für Mitglieder aus verschiedenen politischen Richtungen. Sie wollen Ideen ausarbeiten und sie der Politik anbieten, so Galich. „Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man kann nicht verlangen, dass Verwaltung oder Politik alles bewältigen können“, betont er zugleich.

Die Debatten um kommunale Wärmeplanung oder das Gebäudeenergiegesetz haben gezeigt: Wer hier um Akzeptanz werben will, hat viel zu tun. Um seine Öffentlichkeitsarbeit zu bündeln, arbeitet das Klimanetzwerk an einer Internet-Seite, die demnächst online gehen soll.