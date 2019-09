Weyhe - Von Sigi Schritt. Selbst Ratsmitglieder und Rathausmitarbeiter verschätzen sich, wie viele Mitarbeiter – Beamte und Angestellte – die Gemeinde wirklich beschäftigt. Es sind derzeit exakt 624 – dazu kommen noch insgesamt 40 Freiwillige, teilt die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith auf Nachfrage mit. So ist es für sie auch kein Wunder, dass auch das Rathaus aus allen Nähten platzt. Deshalb hat die Gemeinde nach Expansionsalternativen gesucht und sie in Leeste gefunden.

Die ehemalige Arzt-Villa von Dr. Pilz am Westermoor, die einem bekannten Weyher Chirurgen gehört, ist seit wenigen Monaten die erste Außenstelle des Rathauses, eine weitere soll folgen. Die Gemeinde hat die Immobilie auf einem rund 2000 Quadratmeter umfassenden Grundstück für zehn Jahre gemietet.

Bei einer Stippvisite schaute sich Ina Pundsack-Bleith sowohl die Großtagespflegestelle an, die im Erdgeschoss auf rund 135 Quadratmetern beheimatet ist, als auch weitere sieben Büroräume (126 Quadratmeter) die ebenfalls im Erdgeschoss und im Obergeschoss angesiedelt sind.

In der Außenstelle sind neben der Stabsstelle Inklusion und Integration auch das Integrationsteam, das Kulturbüro, der Gemeindejugendpfleger sowie der Gemeindearchivar untergebracht. Insgesamt haben jetzt 23 Mitarbeiter der Gemeinde an der Straße Westermoor einen neuen Arbeitsplatz – inklusive der Fachteams mit Sprach- und Physiotherapeuten, die üblicherweise in die Kitas ausschwärmen, und sich in der Rathaus-Außenstelle einen Schreibtisch teilen und hauptsächlich für Dienstbesprechungen zusammenkommen.

Wie Ina Pundsack-Bleith berichtet, seien die Mitarbeiter nach und nach eingezogen. Den Anfang machten im Juni das Kulturbüro und der Gemeindearchivar. Die Bürgermeister-Stellvertreterin teilt mit, dass die Gemeinde im Rathaus drei Büros einspare. Das sei der Auftakt für weiteres Stühlerücken. Teilweise hätten drei Personen in einem Büro gearbeitet, das für zwei Mitarbeiter ausgelegt ist. „Diese Situation mussten wir entschärfen“, sagt der Fachbereichsleiter Fabian von Weyhe. „Einige Mitarbeiter hatten nach einem Arbeitstag heiße Ohren.“ Seit der Rathauseinweihung im Jahr 1987 ist die Anzahl der Mitarbeiter im Verwaltungsgebäude kontinuierlich gestiegen. Deshalb mussten auch die Fraktionszimmer und die Räume für die ehrenamtlichen Bürgermeister, die es damals gab, in Büros umgewandelt werden.

Ina Pundsack-Bleith erwartet für die Außenstelle kaum Publikumsverkehr. Wer zum Beispiel Eintrittskarten für Gemeindeveranstaltungen erwerben möchte, könne dies nach wie vor im Bürgerbüro – das sei im Rathaus untergebracht. Lediglich die Integrationslotsen erwarten „Kundschaft“. Deshalb befindet sich im Erdgeschoss ein Wartebereich mit einigen Stühlen.

Viel Zeit nahm sich Pundsack-Bleith für die Räume der Großtagespflegestelle. Ramona Rump und Ella Preibusch betreuen derzeit neun Kinder. Während die Elefantengruppe (8 bis 17 Uhr) mit fünf Kindern bereits voll ist, hat die Schmetterlingsgruppe (8 bis 13.30 Uhr) noch genau einen Platz frei. Interessierte wenden sich an das Rathaus. Den Kindern stehen in dem Zauberschloss, so nennen die Nutzer ihr Domizil zwei Betreuungsräume, ein Schlafraum, eine Küche, ein großzügiger Garderobenbereich und sogar ein separater Raum für einen Wickeltisch sowie ein Kinder-WC zur Verfügung.