Erst Werder-Sieg gegen Worms, dann Wein in Weyhe

Lag es an der Gartenarbeit oder am Auftritt des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen im DFB-Pokal bei Wormatia Worms, dass das Weinfest in Kirchweyhe am Samstag einen verhaltenen Auftakt erlebte? Nach 18 Uhr füllte sich der Marktplatz aber binnen kürzester Zeit.

Schon um 19 Uhr waren sämtliche Sitzplätze belegt, und auch an den Ständen und Stehtischen drängelten sich die Besucher. Wohl dem, der seinen Nachschub in Sachen Wein von einem Freund oder Bekannten mitgebracht bekam. Die Auswahl war wieder groß, denn der edle Tropfen wurde aus den unterschiedlichsten Anbaugebieten kredenzt. Neben den mehr als 30 Weinen gab es Bier und antialkoholische Getränke ebenso wie ein breites kulinarisches Angebot – von Kartoffeln und Käse über Rinderbrust und Brezeln bis hin zu Wurst und Pasta mit Garnelenspießen. Hintergrund: Der ausrichtende Lions Club Bremer Süden hatte die Veranstaltung bewusst um den Aspekt Streetfood erweitert. Da sich das Wetter auch schon zur Eröffnung am Freitag von seiner besten Seite gezeigt hatte, sind an den beiden Tagen tausende Menschen zum Kirchweyher Marktplatz geströmt. Die Lions haben also allen Grund zur Freude, denn der Erlös fließt wie immer zu 100 Prozent an Weyher Familien in Not. Die Unterstützung erfolgt stets unbürokratisch. ah / Foto: Ehlers Weinfest in Weyhe Tausende Menschen kamen zum Weinfest in Weyhe. © Mediengruppe Kreiszeitung / Jantje Ehlers