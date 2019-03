Weyhe - Von Sigi Schritt. Einstimmig hat der Weyher Rat in seiner Sitzung am Mittwochabend mit Stimmen der SPD, CDU, FDP und der Grünen beschlossen, der überparteilichen Europa-Union Deutschland beizutreten.

Ratsvorsitzende Astrid Schlegel (SPD) hatte kurz vor der Entscheidung von einem „guten Zeichen“ gesprochen, „sich für Europa zu bekennen“. Auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte ließ es sich nicht nehmen, die Beitrittsbekundung zu kommentieren. Vor ein paar Jahren hätte er diesem Thema kaum Bedeutung beigemessen. Es sei selbstverständlich gewesen, dass Bürger gemeckert hätten, aber Europa selbst, die Idee der Einheit, sei nie infrage gestellt worden. „Kritik wurde immer konstruktiv gewendet.“ Jetzt gehe es sogar um den Austritt aus der Gemeinschaft. Es schockiere ihn, so Bovenschulte, dass es Kräfte gebe, die Nationen gegeneinander aufhetzen. „Die wollen das eigene Land groß machen und das eigene Volk über alles stellen.“ Er bezweifelt, dass der Weg der Rechtsextremisten und Populisten „irgendetwas Gutes für die Zukunft bringt“. Vor der Entscheidung des Rates machte der Bürgermeister deutlich, dass Weyhe in der Tradition der Städtepartnerschaften stehe und ein vereintes Europa befürworte.

„Wir sind mit Herzblut dabei und stimmen zu“, so Frank Seidel (SPD). Wenn „Hardcore-Sozis“ den Begriff Europa-Union hören, würden sie zusammenzucken. „Aber sie wirkt überparteilich.“ Anderswo, nämlich im Kreistag, hat die AFD-Fraktion laut Seidel Mitglieder des Kommunalparlaments „übelst“ beschimpft. Worte wie „Volksverräter“ sollen gefallen sein. „Europa ist die Antwort, nicht der Populismus“, so Seidel. Dietrich Struthoff (CDU) führte als Errungenschaften die gemeinsame Währung ebenso an wie das freie Reisen, den freien Handel und den Frieden. „Erst, wenn alles nicht mehr da ist, weiß man, was man hatte.“ Elmar Könemund (Grüne) bezeichnete Europa als „alternativlos“. Wenn Europa nur eine Sache bewirkt hätte, nämlich dass die Völker nicht übereinander herfallen, dann wäre das schon eine Erfolgsgeschichte, so Marco Genthe (FDP).