Erst kaputtes Flutlicht – und dann kaputter Platz

Sudweyhe - Tiefe Furchen ziehen sich meterlang über den Rasenplatz des TuS Sudweyhe, ans Fußballspielen ist hier nicht mehr zu denken – und das schon seit Wochen. „Bei 25, 30 Grad auf Kunstrasen zu spielen, ist natürlich kein Geschenk“, seufzt Spartenleiter Holger Siemer. Doch ihnen wird nichts anderes übrig bleiben. Die Sudweyher Bezirksliga-Fußballer und auch andere TuS-Teams, die sonst auf dem Rasenplatz ihre Heimspiele austragen, brauchen Geduld – vermutlich noch einige Monate.

Eigentlich hatte es harmlos angefangen. Es waren Reparaturen an einem Flutlichtmast geplant. Die dafür beauftragte Elektrobaufirma aus Weyhe rückte mit schwerem Gerät an – unterschätzte wohl aber die Witterungsbedingungen. „Es hatte drei Wochen am Stück geregnet“, berichtet Siemer: „Dementsprechend weich war der Platz.“ Der Fahrer des Steigerwagens habe sich davon nicht beirren lassen und sei vom Parkplatz quer über den Rasenplatz Richtung Flutlichmast gefahren. „Schon auf den ersten Metern hat der Wagen 30 Zentimeter tiefe Rinnen hinterlassen“, berichtet Siemer und seufzt: „Dann hat er sich bei der Kehrtwende auch noch festgefahren. Da ist ein richtiger Wall hineingedreht worden.“

Gutachter seien schon vor Ort gewesen, erklärt der Sudweyher Abteilungsleiter, versichungstechnische Fragen seien aber noch zu klären zwischen der Gemeinde und der betreffenden Firma. Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit der Gemeinde Weyhe, sagte dazu gestern: „Die Schuldfrage ist klar. Jetzt warten wir das Gutachten ab – und dann wird entschieden, wie der Platz aufgearbeitet wird. Innerhalb von zwei Wochen wird das aber wohl nicht erledigt sein.“ Ausbesserungen oder ein komplett neuer Rasen seien die Optionen. Von Weyhe: „Wir wollen es ordentlich machen. Es soll eine langfristige und gute Lösung sein.“ - wie/mr