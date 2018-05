Betreiber des Augenzentrums Klatt feiern Richtfest am Henry-Wetjen-Platz

Leeste - Von Sigi Schritt. Nach rund einem halben Jahr Bauzeit haben gestern Maximiliane und Alexander Klatt zusammen mit rund 60 Gästen das Richtfest ihres neuen Augenzentrums am Leester Henry-Wetjen-Platz gefeiert.

Alexander Klatt hofft, dass die Tagesklinik, die er lieber Augenzentrum nennt, bis zum Frühherbst eingerichtet ist. „Wir hoffen, im August/September von der Leester Straße umzuziehen und dann Einweihung zu feiern“, sagt der 48-Jährige. Die Mediziner und ihr Team haben künftig 1 000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, Dann stehen den Fachärzten nicht nur ein modernes Gebäude, sondern auch „die modernste Technik, die es auf dem Markt zu kaufen gibt“, zur Verfügung. „Wir arbeiten auf der Höhe der Zeit und nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes“, so Klatt.

Allerdings könnte die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die er mit seiner Frau betreibt, noch Verstärkung gebrauchen. „Wir suchen für den vergrößerten Standort in Weyhe und auch noch für die Praxis in Bassum insgesamt zwei weitere Fachärzte für Augenheilkunde.“

Für die Gemeinde geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Als ich 2007 hier in Weyhe anfing, hieß es beim Thema ärztliche Versorgung, dass alles bestens sei.“ Doch die Bevölkerung wünschte sich „mehr Augenärzte“, gab Bürgermeister Andreas Bovenschulte die damalige Diskussion wieder. Er wünscht dem Team des Augenzentrums viel Erfolg. Das Gebäude ist aus seiner Sicht ein städtebaulicher Gewinn, sagte er in seiner Ansprache. Er nahm die Zuhörer mit auf eine kleine Reise in die Zukunft und skizzierte, wie sich einmal die Augenklinik in den neuen Platz einfügt. Zusammen mit dem noch zu errichtenden Kultur- und Bildungszentrum bekomme Leeste einen Ort, den es so noch nie gekannt hat.

Nicht nur der Bürgermeister, sondern auch die neuen Nachbarn, wie Dieter Suhling von der Kirchengemeinde oder Franziska Mehlan, Chefin des Polizeikommissariats, wünschten dem Ehepaar Klatt gutes Gelingen.