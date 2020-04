Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Die Tür zum TUI-Reisecenter Weyhe ist weit geöffnet. Aber wie lange noch, fragt sich Rita Schmittat, Inhaberin eines Büros mit fünf Angestellten am Kirchweyher Marktplatz. Die 65-jährige Unternehmerin ist in „tiefer Sorge um die Zukunft“. Es gehe nicht nur um ihre Existenz, sondern auch um die der vielen anderen rund 10000 Büros in Deutschland, die verschiedenen Ketten und Organisationen angehören.

Einen Sommerurlaub wie man ihn kennt zum Beispiel mit vollen Stränden, wird es in diesem Jahr in keinem Land der Welt geben. Der Bundesaußenminister Heiko Maas sieht derzeit keine Veranlassung, die ausgesprochene Reisewarnung zu lockern und Urlaub im Ausland zu ermöglichen. Der Flugverkehr liegt am Boden, so Schmittat. Sie glaubt, dass bis zu 80 Prozent der Büros die Corona-Krise nicht überleben werden, wenn die Bundesregierung nicht hilft.

Rita Schmittat schildert die Problemlage in ihrem Büro, die nach ihren Worten aber stellvertretend für die vielen anderen Büros sei, sagt sie. Seit Mitte März, seit die Bundesregierung eine Reisewarnung ausgesprochen hat, komme nämlich kein Kunde mehr ins Geschäft, um einen Urlaub zu buchen. Dafür erreichen sie aber Anrufe und E-Mails von Kunden, die ihre Reise nicht mehr antreten wollen oder können. Das führt zu großen finanziellen Problemen. Die Folge der Stornos? Rita Schmittat führt den Agenturvertrag an, wonach sie verpflichtet sei, die Provisionen zurückzuzahlen. „Ich und meine Angestellten haben für nichts gearbeitet“, so Schmittat. „Erlöse werden rückwirkend vernichtet. Provisionen sind die Haupteinnahmequelle – abgesehen von Servicegebühren, die entstehen, wenn Flugreisen verkauft werden.“ Das Reisejahr werde zum 31. Oktober abgerechnet. Bis dahin dürfe Schmittat die Provisionszahlungen noch behalten, damit sie liquide bleibt. Die Unternehmerin befürchtet, dass sie auf den hohen Kosten sitzen bleibt: „Dazu zählen die Frenchisegebühren, dass ich überhaupt einer Kooperation angehören darf. Für die Buchungssysteme, zum Beispiel für die Flüge und Hotels, muss man extra bezahlen. Dazu kommen Miete, und die Gehälter der Angestellten samt Sozialabgaben.“

Obwohl das Büro jetzt keinen Umsatz mache, sei eine Mitarbeiterin nur damit beschäftigt, abgesagte Reisen abzuwickeln. „Das machen wir also ehrenamtlich“, so Schmittat. Zudem rufen Leute an, die im Internet Reisen gebucht haben und Hilfe benötigen. Aber die müssten sich selbst an die Portale wie zum Beispiel tui.com oder booking.com wenden. „Wir können nur über unsere Reisen Auskunft geben“, so Schmittat.

Wer auch immer eine Reise storniert, müsse das schriftlich tun, sagt sie. Veranstalter sollten zwar das Geld innerhalb von 14 Tagen zurückzahlen, aber das gehe derzeit aus „logistischen Gründen nicht“. In Deutschland fielen jetzt Millionen von Stornos an. Allein in ihrem Büro habe sie „mehrere Hundert“ Reiseabsagen gezählt. Ihr Tipp: „Wer Reisen liebt, verschiebt.“ Wer sich für ein Reiseguthaben entscheide, bekomme ein Wertgutschein obendrauf. „Die Regierung muss dafür Sorge tragen, dass Gutscheine abgesichert werden.“ Das müsse per Sicherungsschein geschehen. Diese Regelung gebe es noch nicht.

Schmittat blickt zurück: „Das Neu-Geschäft war im Februar noch sehr gut. Als es mit Corona anfing, wurden die Kunden verhaltener.“

Bis zum 15. März sei das TUI-Reisecenter Weyhe ein gut gehendes Büro gewesen, das einen Wert gehabt habe und demnach einen Verkaufserlös gebracht hätte, wenn sie das Büro an eine Angestellte verkauft hätte, sagt sie. Jetzt sieht die Unternehmerin aber ihre Altersabsicherung in Gefahr.

Jetzt sei sie mit Liquiditätsplänen beschäftigt, immerhin stunde der Vermieter den Mietzins. TUI stunde ebenso die Franchiseabgaben. „Aber das holt uns irgendwann ein. Wir benötigen eine Perspektive, für die Kunden, für die Branche.“

Vom von der Bundesregierung angesprochenen Deutschland-Geschäft werde die Branche ohnehin nur eingeschränkt profitieren. „Die Nordsee wird direkt vermarktet“, nennt Schmittat ein Beispiel. Sie kann sich aber vorstellen, für ihre Kunden, Urlaub in den Bergen, etwa in Österreich oder in Bayern, zu organisieren – wenn Reisen wieder erlaubt sind. Auch die polnische Ostseeküste sei interessant.

Ob es das Reisebüro am Marktplatz noch am Jahresende gibt? Schmittat geht fest davon aus. Sie will kämpfen und unterstützt die gemeinsamen Forderungen von gleich zwölf Reisebüro-Organisationen, die sich an die Bundesregierung gewendet haben. „So etwas gab es noch nie, die Organisationen stehen ja normalerweise in einem Konkurrenzverhältnis.“ Die Weyher Unternehmerin spricht sich für einen höheren Vergütungssatz beim Kurzarbeitergeld – 80 statt 60 Prozent – aus. Innerhalb der Reisebranche benötigen die stationären Büros „ein eigenes Rettungsmodell“.

Dies ist der offene Brief, den die Weyher Unternehmerin Rita Schmittat unterstützt:

Offener Brief der Reisebüro-Organisationen alltours Reisecenter, BEST-REISEN, DERPART, Deutscher Reisering, erfa 2000 Touristik, FIRST REISEBÜRO, Lufthansa City Center, Reiseland Franchisepartnerbeirat, Schmetterling, TourContact, TSS Touristik Service System, TUI ReiseCenter:

„An den Präsidenten des Deutschen Bundestags sowie an die Bundesminister für Wirtschaft, Arbeit, Äußeres und Finanzen

Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident,

sehr geehrter Herr Bundesminister Altmaier,

sehr geehrter Herr Bundesminister Heil,

sehr geehrter Herr Bundesminister Maas,

sehr geehrter Herr Bundesminister Scholz,

die stationären Reisebüros mit ihren rund 100 000 Arbeitsplätzen stellen derzeit die Krisenfront für die deutschen Bürger dar, die mit ihrer Reise- oder Flugbuchung nach Rat und Tat suchen.

Doch nun trifft es genau diesen bislang gesunden Mittelstand, der einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Krise beiträgt und in dieser Rolle auch im Sinne der Politik handelt, besonders hart.

Wenn nicht schnell gehandelt wird, läuft die deutsche Gesellschaft Gefahr, bald keine echten Anlaufstellen mehr für ihre Fragen rund um das Thema Reisen zu besitzen. Denn nach gängigem Recht drohen genau diese Krisenzentren derzeit vollkommen leer auszugehen. Sie sind inzwischen sogar ganz konkret in ihrer Existenz bedroht.

Dabei bilden insbesondere stationäre Reisebüros das Rückgrat der deutschen Reisebranche. Nirgendwo sonst werden Reisekunden so persönlich, fachlich kompetent

und kundenorientiert bedient wie hier. Aschewolke, Air Berlin, Thomas Cook und

natürlich in besonderem Maße die aktuelle Krise mit ihren oben geschilderten Folgen zeigt, dass stationäre Büros auch in schwierigen Zeiten engagiert für ihre Kunden da sind. Sie leisten damit umfangreichen Service auch für Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Hotels und andere Leistungsanbieter. Sollte dieser Teil der Wertschöpfungskette durch Insolvenzen großflächig beschädigt werden, leidet die gesamte Branche. Und nur die Politik kann noch verhindern, dass sich Endkunden zukünftig mit ihren Fragen rund ums Thema Reise mit ausländischen Callcentern oder vorprogrammierten Chatbots zufriedengeben müssen.

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die Details darlegen, weshalb sich die Situation auf dieser für die deutsche Tourismusindustrie so wichtigen Wertschöpfungsebene als besonders dramatisch darstellt, denn tatsächlich bekommen stationäre Reisebüros die Coronavirus-Pandemie deutlich stärker, länger und auf unterschiedlichen Ebenen zu spüren:

• Wie vielen anderen Unternehmen auch, fehlt stationären Reisebüros gegenwärtig nahezu das komplette Neugeschäft, und das bereits seit der breiteren Berichterstattung über die gesundheitliche Bedrohung durch das Virus Ende Februar/Anfang März. Zwar dürfen Reisebüros seit dem 20. April wieder öffnen – sie haben aber nichts zu verkaufen. Die Reisewarnung der Bundesregierung gilt weiterhin auf unbestimmte Zeit, und Äußerungen aus der Politik, mit Urlaubsbuchungen vorsichtig zu sein oder die Sommerferien umzubauen, verunsichern die Menschen zusätzlich.

• Gleichzeitig sind die Reiseveranstalter gezwungen, im großen Stil und für die Kunden kostenlos ihre Reisen zu stornieren. Damit entfallen jedoch die Provisionen, die die Reisebüros für die erfolgreich vermittelten Reisen erhalten hätten. Und das bedeutet konkret: In den vergangenen Monaten erarbeitete Erlöse und Gewinne werden gerade rückwirkend vernichtet.

• Nun hat sich die Bundesregierung zwar auf ein Gutscheinmodell geeinigt, also

darauf, dass stornierte Reisen nicht in bar, sondern durch einen Reisegutschein erstattet werden. Allerdings ist diese Regelung bislang nicht verbindlich, weil die Zustimmung der EU-Kommission fehlt. Stationäre Reisebüros sollen also mit einer zusätzlichen Beratung der Kunden für diese freiwilligen Gutscheine werben – und das ohne Absicherung der Gutscheine durch den Staat! Hinzu kommt: Die Gutscheine können uns jetzt bei der Liquiditätssicherung helfen, die Umwandlung in eine neue Reise verursacht aber erneut hohe Prozesskosten im Reisebüro, deren Ausgleich bislang nicht geklärt ist.

• Stationäre Reisebüros erbringen mit genau diesen Beratungen, Stornierungen, Rückabwicklungen und Gutschein-Gesprächen zurzeit umfangreiche Serviceleistungen. Sie tun das vor allem auch, weil viele Anbieter für Endkunden derzeit gar nicht mehr erreichbar sind. Diese Serviceleistungen werden aber allesamt nicht vergütet. Im Gegenteil: Für die notwendige Manpower werden genau die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht, die eigentlich in Kurzarbeit sind. Alle Stunden, die für diese notwendige, für das Reisebüro völlig unvergütete Arbeit geleistet werden, müssen durch das Reisebüro bezahlt

werden. Deshalb benötigen wir dringend den derzeit diskutierten höheren Vergütungssatz beim Kurzarbeitergeld (80 Prozent anstatt 60 Prozent).

Stationäre Reisebüros werden demnach trotz – oder gerade wegen ihres Einsatzes für die Kunden deutlich geschwächt aus der Coronavirus-Krise hervorgehen. Dazu kommt ein in unseren Augen gravierendes zusätzliches Problem: Der Umsatz im Reisevertrieb wird nur sehr langsam zurückkehren!

Denn während das Geschäft anderer Unternehmen vom Friseursalon bis zum Anbieter von Unterhaltungselektronik mit der Lockerung und der späteren Aufhebung der Kontaktbeschränkungen wohl sofort wieder anziehen wird, muss der Reisebürosektor mit einer deutlichen Verzögerung des Geschäftes rechnen:

• Auch wenn in Deutschland wieder so etwas wie Normalität entsteht, so heißt das noch lange nicht, dass die Krise in beliebten Urlaubs- und Reisezielen ebenfalls überwunden ist! Reisewarnungen, Reiseverbote und Grenzschließungen tun ihr übriges.

• Reisebüros haben eine geschwächte Wirtschaft schon immer in besonderem Maße zu spüren bekommen, da sich die Konsumausgaben verlagern, zumal davon ausgegangen werden muss, dass in vielen Haushalten nach der Krise „der Gürtel enger geschnallt“ werden muss.

Das wiederum bedeutet: Die Chancen auf Erholung stehen im stationären

Reisevertrieb schlechter als in anderen Unternehmen der Branche oder in anderen Branchen. Stationäre Reisebüros werden also einen längeren Atem brauchen als andere – doch genau der wird ihnen derzeit, wie oben geschildert, entzogen!

Ohne die Lage in anderen Branchen kleinreden zu wollen: Durch die Kombination aus fehlendem Neugeschäft, rückwirkend wegbrechendem Altgeschäft, vergütungsfreier Mehrarbeit, ungeklärten Rechtsfragen und unsicheren Zukunftsaussichten trifft die Coronavirus-Krise den stationären Reisevertrieb

deutlich existenzbedrohender als andere Branchen. Wenn dem deutschen Staat und seiner Gesellschaft diese fachlich hochkompetente

Dienstleistung etwas wert ist,

dann brauchen stationäre Reisebüros – auch innerhalb der Reisebranche – ein eigenes Rettungsmodell, das über die allgemeinen Sicherungsmaßnahmen hinausgeht.

Wir fordern Sie deshalb eindringlich dazu auf, staatlich abgesicherte Gutscheine als

Lösung zur vorübergehenden Liquiditätshilfe sowie einen staatlichen Hilfsfonds als mittelfristige Branchensicherung auf den Weg zu bringen. Die Zeit drängt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

alltours Reisecenter

(Reisecenter alltours GmbH)

Nils Jenssen, Geschäftsführer

BEST-REISEN

(BEST-RMG Reisen Management AG)

Cornelius Meyer, Vorstand, Frank Winkler, Vorstand, Antje Landwehr, Vorsitzende des Aufsichtsrats

DERPART Reisevertrieb GmbH

Gunter Freissle, Sprecher/Geschäftsführer der Gruppe der DERPARTner in Deutschland

Deutscher Reisering e. V.

Kerstin Nolte-Winkler, Vorstand, Wolfgang Schmidt, Vorstand, Stefan Schwarz, Vorstand

erfa Touristik 2000

(Blum Holiday Tours, Hebbel Reisebüro, Reiseagentur Meimberg)

Jörg Hebbel, Claus Kosmalski, Thomas Schemmer, Kurt Zimmermann, Geschäftsführer und Gesellschafter

FIRST REISEBÜRO

TUI Retail

Jürgen Korthaus, Vorsitzender des Beirats FIRST REISEBÜRO

Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH

Ralf Trilsbeek, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Reiseland Franchisepartnerbeirat

Martin Schmidt-Hussinger, Vorsitzender

Schmetterling International GmbH & Co. KG

André Bruns, Sprecher des Beirats

TourContact Reisebüro Cooperation GmbH & Co. KG

Christian Rulf, Mitglied des Beirates

TSS Touristik Service System GmbH

Manuel Molina, Geschäftsführer, André Seibt, Geschäftsführer

TUI ReiseCenter

TUI Retail

Angelika Hummel, Vorsitzende des Beirats TUI ReiseCenter“

Die E-Mail-Adressen wurden von der Redaktion entfernt.