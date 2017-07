Gnadenhof-Helfer wollen Verein gründen

Ein Heim für Großtiere im betagten Alter

+ © S chritt Ilka Müller, Luisa Bärenklau, Nataly Kiontke sowie Christine Bärenklau (v.l.n.r.) kümmern sich um Schaf Moritz und wollen im Rahmen eines Vereins Großtiere pflegen. © S chritt

Erichshof - Von Sigi Schritt. Ihre Liebe zu Tieren hat Nataly Kiontke bewogen, zusammen mit ihren beiden Freundinnen erfolgreich Futterspenden für den Erichshofer Gnadenhof von Ingrid Göcke einzuwerben. Das war vor zehn Jahren und Kiontke fast elf Jahre alt. Das Engagement beeindruckte unter anderem den Mars-Konzern, der das Mädeltrio damals großzügig mit Tierfutter unterstützte. Das Mädchen von einst hat sich zu einer jungen Frau entwickelt, die in Weyhe wohnt und als Speditionskauffrau in Bremen arbeitet. Geblieben ist die Liebe zu den (großen) Vierbeinern. Um den Ideen der Gnadenhof-Gründerin nachzueifern, will sie mit Mitstreitern einen Verein gründen.