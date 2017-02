Erhebliche Turbulenzen rund um den „Partnertausch“

Weyhe - Von Rainer Jysch. Kurzweilig, äußerst unterhaltsam und unverschämt komisch, so lässt sich der neueste Zweiakter des Weyher Theaters am besten skizzieren. Das Stück „Partnertausch“ aus der Feder des bewährten Dramaturg-Intendanten-Duos Frank Pinkus und Kay Kruppa hat am Freitag mit einer umjubelten Aufführung Premiere gefeiert.

Viele Lacher im Publikum über die pointierten Geschehnisse auf der Bühne, spontaner Szenenbeifall und ein langer Schlussapplaus begleiteten die amüsante Vorstellung vor ausverkauftem Haus. Pinkus und Kruppa haben in der turbulenten Beziehungskomödie prägnante Charaktere geschaffen. Das ansprechende Bühnenbild stammt von Hermes Schmid und Lisa Kück.

Orthopäde Bernd Baumann (gespielt von Frank Pinkus), seine Frau Ines (Antje K. Klattenhoff), die als Lehrerin tätig ist, sowie ihre Nachbarn Klaus und Britta Hansen (Kay Kruppa und Heide Jürgens), er Tierarzt, sie Anwältin, sind schon viele Jahre befreundet. Neben gemeinsamen sportlichen Aktivitäten beim regelmäßigen Walken (die Damen) und beim Joggen (die Herren) treffen sich die beiden Paare auch gelegentlich zum abendlichen Monopoly-Spiel. Bernd Baumanns Sohn aus erster Ehe, Paul (Thorsten Hamer), der von einem heftigen Putzfimmel befallen ist, und dessen Freundin Marie (Nathalie Bretschneider) leben mit im Haus der Baumanns. Bernds Ex-Gattin und Pauls Mutter, Anne (Wiebke Claßen), wohnt gleich um die Ecke.

So weit, so gut; alles harmonisch und total normal. Vielleicht ein wenig zu normal und – was das Sexualleben der beiden Ehepaare anbetrifft – ziemlich langweilig, glaubt man den Worten von Ines und Britta. Tierarzt Klaus bedrückt es, fast täglich Kleintiere von ihren Leiden erlösen zu müssen. Mit dem trägen Bernd ist im Bett auch nicht mehr viel los. Beide Frauen wünschen sich nach vielen Jahren der Ehe etwas mehr Pep in ihren Beziehungen. Speziell Britta würde gerne einmal „an anderen Früchten naschen“. Psychologin Anne unterstützt den Plan der beiden Frauen, wenigstens für eine Nacht die Ehepartner zu tauschen, um beiden Beziehungen neuen Schwung zu verleihen. Dass Ines und Britta den Mann der jeweils anderen durchaus attraktiv finden, erleichtert die Sache. Bernd und Klaus grübeln noch, ob man sich in einer einzigen Nacht wiederfinden könne, wo man sich doch längst verloren habe. „Wer weiß das schon, bevor man es nicht probiert hat“, wischt Britta restliche Zweifel beiseite.

Eine sich zuspitzende Situation beim Monopoly-Spiel, bei der sich die Eheleute schon einmal als Gewinner oder Verlierer in neuer Paarung wiederfinden, führt schließlich zum verabredeten Partnertausch. Da Paul zufällig über das Wochenende mit Marie unterwegs ist, steht im Hause der Baumanns ein zweites Schlafzimmer zur Verfügung. Doch so, wie sich Ines, Britta, Bernd und Klaus das erotische Abenteuer erhofft haben, verläuft die „heiße“ Nacht nicht. Ein plötzlicher Wasserschaden im Haus der nun asylsuchenden Anne und die unvorhergesehene Rückkehr von Paul und Marie verursachen erhebliche Turbulenzen auf der Bühne und für große Heiterkeit beim Publikum.

Rollen auf den Leib geschrieben

Kruppa und Pinkus haben sich ihre Rollen auf den Leib geschrieben und brillierten in bewährter Weise. Auch die übrigen Mitwirkenden beeindruckten in der jeweiligen Rolle durch glaubhaftes Spiel und sehenswerten Körpereinsatz. Das gesamte Ensemble verdient großes Lob. Jeder, der das Monopoly-Spiel kennt, kennt auch die Sorgen und Nöte von finanzschwachen Mitspielern, die Vermieter von Hotels in der Parkstraße auslösen können. Den beiden Paaren gelingt es am Spieltisch ganz hervorragend, solche Situationen grandios, lebensnah und humorvoll wiederzugeben. Auch die Musik- und Tanzeinlagen mit deutschen Schlagern, die Putzteufel Paul gerne hört und ziemlich schräg mitträllert, erfreuten zuerst die textsicher mitsingenden Bernd und Klaus und dann die rhythmisch mitklatschenden Zuschauer.

Den Autoren ist es mit dem eigens für Weyhe geschriebenen Stück „Partnertausch“ wieder einmal gelungen, einen genialen Coup zu landen, der das Potenzial zu einem neuen Zuschauermagneten hat. Besucher haben noch bis Ende März an 31 Spieltagen, die Möglichkeit, den genauen Handlungsverlauf der Komödie im Weyher Theater mitzuverfolgen.