Erfolgreiche Vogelbörse in Lahausen

Lahausen - Von Heiner Büntemeyer. Die 67. Vogelbörse, die der Club der Vogelfreunde Hachetal am Samstag in der Lahauser Schützenhalle veranstaltete, war das Ziel von Vogelfreunden aus der gesamten norddeutschen Region. Sie nutzen diese Börse traditionell, um ihre Nachzuchten zum Verkauf anzubieten aber auch, um Vögel einzukaufen, die in der eigenen Zucht für eine Blutauffrischung sorgen sollen.

Für Vogelfreunde bietet diese Börse darüber hinaus viele Möglichkeiten, mit anderen Züchtern ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und nützliche Tipps zu erhalten. Davon können insbesondere Neueinsteiger profitieren. Zwar fragt kaum ein Anbieter danach, ob seine Vögel „in gute Hände“ abgegeben werden, aber auf Anfrage haben sie alle wertvolle Hinweise zur Optimierung der Ziervogelhaltung parat.

Rainer Bertholz war aus Bruchhausen-Vilsen angereist. Er hatte die Ziervogelzucht einst aufgegeben und will dieses alte Hobby jetzt wieder mit Exoten fortsetzen und hoffte, dass er sich mit Hartmut Kamphaus aus Lohne noch über den Preis für vier herrliche Diamantfinken einigen würde. Gerlinde Reinhard war aus Ristedt gekommen, weil sie eine Wellensittichfrau für ihren Wellensittich suchte. Dieser Wellensittich saß kürzlich vor ihrem Haus auf dem Weg und war sehr zutraulich.

Aus dem Wellensittich im Hause Reinhard ist längst ein „Star“ geworden, weil er sogar spricht. „Aber wir suchen jetzt eine Partnerin für ihn“, erklärte die junge Frau. „Am liebsten hätte ich den Vogel zur Börse mitgenommen, damit der sich die Partnerin selbst aussuchen kann“, lacht sie.

Ein Züchter aus Steyerberg hat ein Kanarienvogelpaar erworben. Das braun-weiße Gefieder hat es ihm angetan. „Ich möchte bei meiner Zucht auf diese Farbe umsteigen“, erklärt er und hofft, dass es klappt. Er nennt das Pärchen „Adam und Eva“ und hofft natürlich, dass er nicht zwei Adams oder zwei Evas erworben hat.

Auch aus Eystrup, Sulingen oder Ganderkesse sind Züchter angereist und die kleine Anna, die am Sonnabend ihren fünften Geburtstag gefeiert hat, freute sich auf die europäischen Stieglitze, die sie hier in Lahausen geschenkt bekommen soll, denn zahlreiche Händler verabreden sich mit ihren Käufern auf dieser Börse, um den Kauf abzuwickeln. Sie sind dem Veranstalter dankbar für die Umsetzbox, die zum Service dieser Börse gehört, denn darin können die Vögel von einem Käfig in den anderen umgesetzt werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass der kleine Vogel entwischt und in der Halle erst wieder eingefangen werden musst.

Nicht alle Verkäufer sind zufrieden mit dem Umsatz, zumal die geforderten Preise nur selten gezahlt werden. Benjamin Lietz aus Lauenburg an der Elbe hat Spitzschwanzamadinen mitgebracht, deren Preis verhandelbar ist, aber für hübschen Dorn-Amadinen hat er sehr genaue Preisvorstellungen. „Diese Vögel sind selten, und die nehme ich auch wieder mit nach Haus, wenn der Preis nicht stimmt“, berichtet er. Auch Renate Räther, die Käfige und Käfig-Zubehör verkauft, muss zahlreiche Artikel wieder einpacken.

Katja Wessels betreut die Kasse und ist mit der Anzahl der Besucher zufrieden. Sie weiß natürlich, dass die Frühjahrsbörsen immer besser als die Herbstbörsen frequentiert sind, aber ihr Ehemann Michael Wessels nutzt diese Börse auch, um auf das Vereinsjubiläum aufmerksam zu machen. Der Club der Vogelfreunde Hachetal wird in diesem Herbst 50 Jahre alt und feiert das Jubiläum am 12. und 13. Oktober mit einer Rahmenschau in der Grundschule Sudweyhe.