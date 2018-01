Berater Frank Rönz hilft Altgesellen Rene Kleeberg

Erfolgreich gecoacht

+ © Husmann Unternehmer Rene Kleeberg (auf dem Bild mit Ehefrau Claudia) hat die kostenlose Hilfe vom Bremer Senior Service in Anspruch genommen. Berater Frank Rönz (l.) und Wirtschaftsförderer Dennis Sander (3.v.l.) sind zufrieden mit der Betriebsentwicklung. © Husmann

Weyhe - Von Sigi Schritt. Als der langjährige Kfz-Mechaniker Rene Kleeberg die leer stehende Halle der Firma Spannungstechnik am Weidufer in Leeste gesehen hatte, fasste er den Entschluss, Unternehmer zu werden. Der Lahauser wandte sich an den Bremer Senior Service (BSS) und nahm das Beratungsangebot in den Räumen des Rathauses an. Mit Erfolg. Anfang 2016 begann Berater Frank Rönz das kostenlose Neugründer-Coaching. Acht Monate später: Kleeberg eröffnete seine Mehrmarken-Autowerkstatt mit dem Namen „Car Arena Weyhe“.