„An Erfolge des vergangenen Jahres anknüpfen“

Der Schützenverein Erichshof blickt optimistisch in die Zukunft

Der Vorsitzende des Schützenvereins Erichshof Gerhard Wieting (r.) und sein Stellvertreter Reinhard Siemers (l.) ehren Gerda Franzke und Klaus Bunger für langjährige Mitgliedschaft.

Erichshof - Im Schützenverein Erichshof geht man optimistisch ins neue Jahr. „Wir werden uns bemühen, sowohl im geselligen als auch im schießsportlichen Bereich an die Erfolge des vergangenen Jahres anzuknüpfen“, erklärte der Vorsitzende Gerhard Wieting am Sonnabend während der Jahreshauptversammlung.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Vorbereitungen auf das Schützenfest, das am 13. und 14. Mai gefeiert wird. Das Konzept, den Schützenball am ersten Festtag mit einem gemeinsamen Essen zu beginnen, hat sich bewährt und wird in diesem Jahr wiederholt. Bewährt hat sich nach Ansicht des Vorsitzenden auch, dass der Verein den Schützenball mit Live-Musik feiert.

„Die Band Super-Cement ist schon seit vielen Jahren ein Garant für gute Laune“, so Wieting. Aus Sicht des einstimmig wieder gewählten Vorstandes ist besonders erfreulich, dass durch mehrere Neuzugänge die Mitgliederzahl stabil geblieben ist. Daher konnte Schatzmeisterin Ursula Kasper eine gute Kassenlage präsentieren.

Allerdings ist dieses Geld auch erforderlich, denn in diesem Jahr ist eine Modernisierung der Schießanlage geplant. Im Luftgewehrstand muss der Fußboden erneuert werden. Außerdem wurde bei einer Begehung eine bessere Bedeckung am KK-Stand angeregt. Diese Auflage soll schon in diesem Jahr erfüllt werden, denn 2018 erfolgt erneut eine Bauabnahme.

Die Sportleiter erinnerten daran, dass eine gute Gemeinschaft ein Aspekt im Schützenverein und eine schießsportliche Betätigung ein anderer Bereich im gleichen Verein ist. Daher forderten sie dazu auf, sich intensiver montags am Übungsschießen zu beteiligen.

Vorsitzender Gerhard Wieting und sein Stellvertreter Reinhard Siemers ehrten Gerda Franzke, die dem Verein seit 25 Jahren angehört, sowie Klaus Bunger, der schon 40 Jahre Mitglied ist.

bt