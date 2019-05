Weyher Politik geht auf „Fridays for Future“-Forderungen zu

Erfolg für junge Demonstranten

+ © Ehlers 350 Schüler setzten sich für den Klimaschutz ein. © Ehlers

Weyhe - An der zweiten Demonstration der Weyher Gruppe der „Fridays for Future“-Bewegung haben am Freitag laut Veranstalter rund 350 Schüler der KGS-Schulen Kirchweyhe, Leeste und Brinkum teilgenommen und unter anderem einen Klimavortrag einer Wissenschaftlerin gehört.