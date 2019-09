Erfinder Michael Kiesling stellt sein „Spiel des Jahres“ vor

Spieleerfinder Michael Kiesling will seine Neuentwicklungen ausprobieren.

Leeste - Von Sigi Schritt. Spiele in allen Varianten – darum geht es bei der Veranstaltung „Stadt Land spielt“, die am Samstag um 13 Uhr in der Kooperativen Gesamtschule Leeste beginnt.

Weyhe ist laut Organisator Peter Gsell einer von 180 Austragungsorten in Deutschland, um das Kulturgut Spiel zu fördern. Bis 18 Uhr haben die Besucher dort die Möglichkeit, unter anderem mehr als 100 Brett- und Würfelspiele zu testen und mit Nutzern ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus fordert eine Rallye die Besucher heraus. Um 15 Uhr beginnt ein Turnier, bei dem die Teilnehmer wie an weiteren 19 Orten in Deutschland um den Sieg bei Carcassonne ringen. Damit nicht genug.

Der Veranstalter, der Förderkreises der KGS Leeste, hat in Kooperation mit der Initiative Weyher Würfel einen prominenten Gast gewinnen können. Unter anderem wird die Leester Messe Michael Kiesling, Geschäftsführer einer Softwarefirma in Bremen, besuchen. Er entwickelt seit Mitte der 1990er-Jahre Spiele, die auch prämiert wurden, wie zum Beispiel Tikal und Torres. Mit seinem im Jahr 2017 entwickelten Legespiel Azul gewann er den Titel „Spiel des Jahres“, also eine Art Oskar für Erfinder. Im Interview spricht er über seine Leidenschaft.

Weshalb ist für Sie das Erfinden neuer Spiele eine Leidenschaft?

Es bereitet mir ein gutes Gefühl zu erleben, wie Menschen an meinen Spiele Freude haben.

Von welchen Gedanken lassen Sie sich bei der Entwicklung treiben?

In Gedanken hoffe ich natürlich bei jeder Entwicklung, dass am Ende ein möglichst gutes Spiel herauskommt. Ob das tatsächlich gelingt, hat auch ein wenig mit Glück zu tun. Es ist nicht so ganz einfach, einen wirklich schönen und neuen Spielmechanismus zu entdecken.

Sie haben mehr als 50 Spiele entwickelt – im Schnitt exakt 2,5 pro Jahr. Welche Art von Spielen gefällt Ihnen persönlich am besten?

Mittlerweile gefallen mir einfache, abstrakte Spiele am besten. Dazu zählen Spiele wie beispielsweise Azul, Verflixxt, Qwirkle und Quixx. Diese Spiele haben relativ einfache Regeln und lassen sich deshalb schnell erklären.

Außerdem haben sie eine große Zielgruppe, die sowohl aus jüngeren und älteren Spielern bestehen kann.

Ihr prämiertes Legespiel Azul hat Spielsteine im portugiesischen Stil. Was ist die Aufgabe für die Spieler?

Die Spieler erwerben reihum in jedem ihrer Spielzüge von ausliegenden Manufakturen wunderschöne portugiesische Fliesen. Nachdem es dort keine Fliesen mehr gibt, müssen die Spieler nun die zuvor eingesammelten Fliesen an eine portugiesische Palastwand bringen – dafür erhalten sie Punkte.

Wie oft spielen Sie selbst?

Ich spiele nahezu jeden Tag – in aller Regel handelt es sich dabei um Spiele, die sich in der Entwicklung befinden.

Was erwarten Sie von der Veranstaltung in Weyhe?

Ich hoffe, dass möglichst viele interessierte Besucher kommen, und hoffe, dass es Ihnen dort gefällt.

Können Besucher sich mit Neuentwicklungen beschäftigen, die Sie im Oktober auf der Spiele-Messe in Essen vorstellen?

Ja, nachdem bereits 2018 das zweite Azul als eigenständiges Spiel veröffentlicht worden ist, folgt nun in dieser Reihe das dritte Spiel im Oktober 2019: Azul – Der Sommer-Pavillon. Die Besucher haben auf der Veranstaltung in Weyhe die Gelegenheit, das Spiel auszuprobieren.

Was raten Sie Interessenten, die Brett- oder Legespiele kaufen wollen?

Ich würde grundsätzlich dazu raten, sich über Spiele zu informieren – im Internet gibt es zahlreiche Videos, die die Spiele erklären. Gute und verlässliche Ratgeber sind in jedem Fall die Empfehlungen der Jury „Spiel des Jahres“.