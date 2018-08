Entschuldigung für den Stinkefinger

Gericht stellt Verfahren gegen Weyher ein

Weyhe - Das kommt auch nicht alle Tage vor, dass ein Heranwachsender sich vor der Hauptverhandlung vor dem Jugendrichter schon per Brief mit freundlichen Worten bei der Polizei entschuldigt. Er hatte die Beamten in Bremen durch das Zeigen des Stinkefingers beleidigt.