Engländerin sucht in Lahausen die Spuren ihrer Vergangenheit

Von: Sigi Schritt

Das Kriegerdenkmal in Lahausen vor knapp 100 Jahren. Das Bild ist auf das Jahr 1925 datiert. © Wilfried Meyer

Engländerin Erika Lockley ist in Lahausen groß geworden. Sie sucht in der alten Heimat einen Friedhof und erfährt: Diese Gräber hat es nie gegeben.

Weyhe – Manchmal gibt es Fragen, die einen ein Leben lang beschäftigen. Erika Lockley hat eine solche Frage, die sie tief in ihre persönliche Vergangenheit führt. Seit fünf Jahrzehnten lebt die 79-Jährige in England, doch aufgewachsen ist sie in Lahausen. Damals besuchte sie die dortige Grundschule. Auf dem Schulweg sei sie immer an alten Steinen vorbeigekommen. Sie sagt, die Steine gehörten zu Gräbern. Es müssen jüdische Gräber gewesen sein. Die Engländerin möchte wissen, ob es diese Gräber noch irgendwo gibt oder ob die Gräber umgebettet wurden.

Für sie ist es ein Rätsel. Sie habe schon ihren Bruder gebeten, mit dem Fahrrad von Bremen nach Lahausen zu fahren, um eine Antwort zu finden. Doch der habe keine Klarheit bringen können, sagt sie. „Zu meiner Schulzeit waren die Gräber noch da“, sagt sie.

Erika Lockley wendet sich an Gemeindearchivar Wilfried Meyer

Im Jahr 1944 wurde sie geboren. „Ich interessiere mich für Geschichte“, begründet sie ihre Suche nach einer Antwort. Sie sehe noch Schrift vor sich, die sie nicht lesen könne. Könnten es hebräische Schriftzeichen gewesen sein? Oder spielt ihr die Erinnerung einen Streich? Sie will Gewissheit. Deshalb wandte sie sich kürzlich erst an diese Zeitung und dann an Gemeindearchivar Wilfried Meyer.

„Wir haben lange telefoniert“, sagt Wilfried Meyer. Er habe von ihr erfahren, dass Erika Lockley ein bewegtes Leben hinter sich hat. Nach der Schule absolvierte sie eine Lehre als Groß- und Außenhandelskauffrau in Bremen. Danach bereiste sie als Rucksacktouristin den australischen Kontinent. Das war zu einer Zeit, als nur sehr wenige Frauen auf eigene Faust und ganz allein unterwegs waren. Auf Australien folgten andere Länder der Welt. Auf einer dieser Reisen lernte sie in Schottland ihren späteren Ehemann kennen, mit dem sie einen Sohn bekam. Das Paar lebte zunächst in Schottland und zog dann nach England an die Küste. Ihr Mann sei jedoch vor 20 Jahren verstorben.

Das Kriegerdenkmal in Lahausen heute. © Sigi Schritt

Viele Senioren würden es sicher kennen, dass gerade im Alter die Gedanken zurück in die Jugend schweifen. Auch bei ihr war die Frage nach dem Verbleib der Gräber schon lange ungeklärt. Das Ergebnis ist verblüffend.

Gedenkstein statt Friedhof

„Diese Gräber hat es nie gegeben“, sagt Wilfried Meyer. Und er kann das auch begründen. Es gebe nirgendwo in Weyhe jüdische Gräber. Aber in Syke gebe es einen jüdischen Friedhof.

Doch was hatte Erika Lockley in ihrer Kindheit wahrgenommen? „Es war der Gedenkstein aus dem Ersten Weltkrieg. Er war mit Findlingen und Ketten eingefasst“, erklärt der Stadtarchivar. Bis auf das Denkmal sei alles drumherum verschwunden.

Der ehemalige Polizist kann sich vorstellen, dass ein Kind das Gelände damals als kleinen Friedhof wahrgenommen hat. „Die Steine in der Umzäunung hat sie für Grabsteine gehalten“, sagt Meyer.

„Als Kind hat man Fantasie und Vorstellungen. Die werden zu Kindheitserinnerungen.“ Es sei oft so, dass man etwas anders in Erinnerung habe, als es tatsächlich ist. „In der Kindheit wirkt ein Raum oder ein Haus vielleicht groß und imposant. Wenn man Jahrzehnte später den Ort betritt, ist er klein und winzig im Vergleich zu dem, was man sich von damals in Erinnerung gerufen hat“, sagt Meyer. Er freut sich, dass er der ehemaligen Lahauserin, die am Meyerkamp wohnte, helfen konnte.

Der Gemeindearchivar schickte ihr ein Bild aus dem Jahr 1925. „An das Kriegerdenkmal kann ich mich gar nicht erinnern. Es ist so groß und unübersehbar“, schrieb sie in einer E-Mail. Und wer weiß, ob das Denkmal von vielen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wird. Es steht in einer Kurve und ist von viel Grün umgeben. Man muss schon genau hinschauen.