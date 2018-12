Pro Dem sucht Ehrenamtliche für Handwerksdienst Helfende Hände

Christin Brümmer vom Seniorenservicebüro, eine Frau, die das Angebot in Anspruch nimmt, aber nicht erkannt werden will, und der ehrenamtliche Handwerker Lutz Harjes demonstrieren, was es mit den Helfenden Händen auf sich hat.

Weyhe / Stuhr - Von Philipp Köster. Es passiert auf dem stillen Örtchen. Plötzlich brennt der Glühfaden der Lampe durch. Und die ältere allein stehende Dame sitzt im wahrsten Sinne im Dunkeln. Ein vermaledeiter Tag! Piepte nicht heute Nacht schon der Rauchmelder im Schlafzimmer völlig ohne Grund?

Bei diesen scheinbar banalen Alltagssituationen mit durchgeknallten Glühbirnen, geplatzten Fahrradreifen und schief hängenden Bildern sind viele Bürger überfordert. Es sind diese Fälle, zu denen Lutz Harjes gerufen wird. Der Leester erledigt in Weyhe einen ehrenamtlichen Handwerkerdienst des Pro-Dem-Seniorenservicebüros. Obwohl er selbst schon zur Zielgruppe gehört – Harjes ist 72 Jahre alt – kommt er zu den Hilfesuchenden ab 60 Jahre nach Hause und repariert kleine Defekte, haut einen Nagel in die Wand oder nimmt sich des wie wild piependen Rauchmelders an. „Es sind meist ältere allein stehende Frauen, die meine Hilfe brauchen“, sagt Lutz Harjes.

22 Einsätze in diesem Jahr

Früher hätte sich immer der Mann um alles gekümmert, hört auch Christin Brümmer von Pro Dem, oft, die die Einsätze von Harjes und seinen drei Stuhrer Kollegen koordiniert. Doch seitdem der Gatte gestorben ist, müsste selbst für die meisten belanglosen Handwerkstätigkeiten eigentlich jemand von außen kommen. Nicht immer seien es die beiden berühmten zwei linken Hände, sagt Brümmers Kollegin Lilja Helms. Oft stünde zum Beispiel auch das ärztliche Verbot, auf eine Leiter zu steigen, dem eigenen Drang entgegen, rasch Probleme im Haushalt zu lösen.

Harjes hat in diesem Jahr 22 Einsätze gehabt. Bei einer Lahauserin hat er zum Beispiel einen Schrank um ein paar Bretter erweitert. Deren Tochter wohnt in Celle, der Sohn zwar in der Nähe, aber er ist beruflich zu sehr beansprucht, als dass er immer helfen könnte. Auch das Fahrrad der Dame hat Harjes zügig wieder auf Vordermann gebracht.

Rasch sollte es gehen

Einem anderen Hilfesuchenden, der nicht mehr so gut laufen kann, versetzte der 72-Jährige den Briefkasten von der Straße an den Hauseingang. „Schnell ein paar Löcher gebohrt und den Briefkasten an die Hauswand geschraubt“, sagt Harjes, der viele Jahre im grafischen Vertrieb gearbeitet hat, aber schon immer ein Tüftler war. Rasch sollte es gehen, maximal zwei Stunden, unterstreichen Helms und Brümmer. Als Harjes einmal ein Wohnzimmer komplett ausräumen sollte, damit der Sohn der Hauseigentümerin am Wochenende tapezieren konnte, hat er Nein gesagt. „Es besteht immer die Gefahr, dass gleich die ganze Hand genommen wird, wenn der kleine Finger gereicht wird“, umschreibt es Lilja Helms.

Auch Heckenschneiden und Rasenmähen ist nichts für den Handwerkerdienst, genauso wenig wie Winterdienst und Fußbodenarbeiten. Denn Harjes und seine Stuhrer Kollegen wollen eines nicht: professionellen ortsansässigen Handwerksbetrieben die Arbeit wegnehmen. Das Angebot, das es seit 2014 gibt, ist mit Kreis-Handwerkskammer und Wirtschaftsförderern in Stuhr und Weyhe abgesprochen, betonen Helms und Brümmer.