Engagiert für alle Kinder

Weyhe - Von Philipp Köster. Anruf vor zwei Monaten bei Heike Begander: Der Bürgermeister ist dran. „Sie sind Weyherin des Jahres!“ Heike Begander stutzt. Dann sagt sie: „Kann man das auch ablehnen?“ Diese Ehrung nicht anzunehmen, habe es in 13 Jahren noch nie gegeben, entgegnet Andreas Bovenschulte. Und die Lahauserin fügt sich in ihr Schicksal.

„Ich mag nicht so gerne nach vorne in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Ich muckel’ lieber für mich alleine rum“, sagt die 50-Jährige. Darum war ihr die Ehrung am Montag im Rathaus (wir berichteten) für engagierte Elternarbeit auch ein bisschen unangenehm. „Ich bin froh, wenn das jetzt wieder vorbei ist.“

Gleichwohl hat sie sich gefreut, dass sich als Reaktion zur Kür der Weyherin des Jahres 2017 inzwischen viele lieb gewonnene Mitstreiter aus der Elternarbeit bei ihr gemeldet haben. Denn daher rührt die Auszeichnung: Heike Begander hat sich um ein Vielfaches „über das normale Maß hinaus ehrenamtlich engagiert“, was als Kriterium für die Titelvergabe gilt, und zwar in der Arbeit für den Nachwuchs. „Ich habe das gar nicht für meine Kinder gemacht. Vor allem für die anderen, auch die, die noch folgen.“

Im Kindergarten und in der Grundschule Lahausen, in den beiden Gesamtschulen und der BBS Syke sowie in Schul-, Gemeinde- sowie Kreiselternrat hat sie sich bis 2017 21 Jahre eingebracht, meist an vorderster Front. „In den Spitzenzeiten habe ich 20 Arbeitsstunden pro Woche dafür aufgebracht“, erinnert sie sich an die Doppelbelastung, als ihre beiden Töchter (heute 26 und 19) zeitgleich in Kita und Schule gingen.

Es waren vor allem die kleinen Ideen und Projekte, hinter die sie sich geklemmt hat. So hat die Lahauserin für die Grundschulklasse, in die ihre Tochter ging, ein Logo entworfen, später ebenso eines für die ganze Lahauser Schule vorangetrieben. Sie hat sich für Schulhofgestaltung und Begrünung eingesetzt. Auch die bunten Schilder vor Kita, Schule und Feuerwehr gibt es vor allem dank Heike Beganders Engagement. Daneben gab es die Seminare, in denen sie Elternvertretern in einer „Seilschaft mit Katrin Kurtz“ die Grundlagen des Elternrechts vermittelt hat.

Ein weiteres Thema unter vielen, die sie angeschoben hat und hier nicht alle aufgeführt werden können, war die Schulwegsicherung. Die Bedarfsampel an der Lahauser Straße ist nach dreijährigem Ringen installiert worden. Sie habe der Gemeinde Kosten in Höhe von 30 000 Euro beschert, hatte ihr ein Mitarbeiter damals aus dem Rathaus gesagt. Denn Weyhe hat die Anlage gezahlt, obwohl es sich um eine Kreisstraße handelt. „Die Ampel wird von vielen Kindern und Senioren genutzt“, sagt Begander.

Insgesamt drei Jahre hat auch ihre gemeinsam mit der damaligen Klassenlehrerin ausgefochtene Auseinandersetzung mit Ryanair gedauert, bis alle Eltern ihre Entschädigung für eine zwölfstündige Flugverspätung bei einer Klassenreise nach London in der Tasche hatten.

Hartnäckig, kämpferisch, ja penetrant: Heike Begander hat sich solche Attribute eingehandelt, ist aber nicht zufrieden damit. Sie sei immer an einer sachlichen Diskussion interessiert gewesen, in die sie stets gut vorbereitet gegangen sei. Was solle man denn auch anderes machen, wenn man nach vielen Anrufen keine vernünftige Antwort bekommt? Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei aber in den letzten Jahren immer besser geworden. Und die Arbeit in den Gremien sei toll gewesen und habe auch sehr viel Spaß gemacht.

Das tröstete Begander darüber hinweg, dass sie manchmal auch ein Ziel nicht erreichen konnte, etwa Versicherungsschutz für die Schüler, wenn sie morgens aus dem Haus gehen und nachmittags wiederkommen. Es könne nicht angehen, dass es einen Ganztagsschulbetrieb gebe, die Kinder aber nicht über die Gemeindeunfallkasse versichert seien, wenn sie auf die Toilette müssten, bezieht sie sich auf einen Unfall in Kirchweyhe vor ein paar Jahren.

Die 50-Jährige ist froh, dass sie die Last der Verantwortung abgegeben hat. „Ich bin auch amtsmüde gewesen. Für ein paar Tipps zum Thema Elternarbeit steht sie noch zur Verfügung. Doch die Anfragen werden weniger. Jetzt hat Heike Begander, die einige Stunden in der Woche als stellvertretende Teamleitung im Einzelhandel tätig ist, mehr Zeit für ihre Hobbys Garten, Puzzeln Lesen und Musik. Nach Jahren des Verzichts steht auch Reisen mit Ehemann Dieter verstärkt auf der Agenda. Einen kleinen Gutschein eines Reisebüros gab es bei der Preisverleihung am Montag. Gut, dass sie die Auszeichnung angenommen hat.