Preise steigen weiter

Von: Sigi Schritt

Teilen

Der Liberale Stefan Birkner ist promovierter Jurist. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Weyhe/Hannover – Als Umweltminister besuchte Dr. Stefan Birkner die Gemeinde Weyhe, um gemeinsam mit dem Liberalen Dr. Marco Genthe nach einer Lösung für eine Industriebrache in Leeste zu suchen. Das war vor knapp zehn Jahren. Am heutigen Donnerstag ist Birkner wieder in Leeste. Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion ist Spitzenkandidat der FDP und Gast im Livestream der evangelischen Kirche.

Das Brot&Rosen-Team der Leester Kirchengemeinde will mehrere Spitzenkandidaten vorstellen. Die FDP macht den Anfang. Stefan Birkner spricht ab 18 Uhr mit Pastor Holger Hiepler. Die Interview-Fragen stellte Sigi Schritt.

Die jüngsten Hitzetage haben es gezeigt: Es wird im Sommer in den Städten und Gemeinden heißer. Müssen mehr Flächen entsiegelt werden?

Angesichts des Klimawandels ist die Einbeziehung von Freiflächen, Gewässern und Frischluftschneisen im Städtebau von besonderer Bedeutung. Gerade in versiegelten und verdichteten Innenstädten sind die Folgen solcher Hitzeperioden nicht zu unterschätzen. Wir schlagen vor, dass die Gebäudebegrünung vermehrt in den Blick genommen wird. Außerdem müssen Versickerungs- und Stauflächen für Regenwasser erweitert werden, denn auch die Folgen von Starkregenereignissen potenzieren sich auf stark versiegelten Flächen.

Wie muss die Politik den Klimawandel ins Baurecht einfließen lassen?

Das Ziel einer nachhaltigen Baukultur muss es sein, die Treibhausgasemissionen im Bau- und Wohnungssektor gemäß den Vereinbarungen des Pariser Klimaziels zu senken, die Ressourcennutzung durch Effizienzsteigerungen, Anpassung der Normen und multifunktionale Grundrisse zu minimieren, den Anteil an Recyclingbaustoffen zu erhöhen, die Flächenversiegelung zu senken, und trotz allem das Bauen und damit auch das Wohnen bezahlbar zu halten. Diese Ziele sind ambitioniert, aber erreichbar – wenn wir intelligent bauen, Innovationen ermöglichen, Technologie-Offenheit garantieren und ein CO2-Limit im Rahmen eines sektorübergreifenden Emissionshandelssystems konsequent umsetzen.

Welche Ziele setzen Sie sich?

Wir wollen Modellprojekte alternativer Beheizung, wie beispielsweise Wärmepumpen und Biowärme, sowie das Recycling von Baustoffen fördern und setzen bei der Energieversorgung von Gebäuden auf Technologie-Offenheit. Bei bestehenden Gebäuden wollen wir die Anreize für energetische Sanierungen erhöhen. Energieberatungen und energetische Sanierungen müssen vollständig steuerlich absetzbar sein und letztere mit günstigen Krediten durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau gefördert werden. Bis zum Jahr 2045 soll der Gebäudebestand nahezu klimaneutral sein. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir energieeffizientere Gebäude. Niedersachsen soll sich dafür einsetzen, dass die Förderung von Wärmedämm-Verbundsystemen aus dem Programm der KFW-Bank durch die Förderung alternativer Baustoffe ersetzt wird.

An heißen Tagen gab es in dieser Region Brände: Wie ist Niedersachsen in Sachen Katastrophenschutz aufgestellt?

Wir haben durch die aktuellen Brände und die Überflutungen im vergangenen Jahr gesehen, wie wichtig Schnelligkeit und Ausstattung beim Katastrophenschutz sind. Leider hinkt Niedersachsen bei den Vorbereitungen auf den Ernstfall seit Jahren hinterher –- da wird auch das 40-Millionen-Euro-Ad-hoc-Paket für den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz des Innenministers kurzfristig nichts bringen. So gibt es beispielsweise viel zu wenig Fahrzeuge für den Katastrophenschutz. Aktuell fehlen ganze 161, darunter Löschwagen und Krankentransporte. Es reicht nicht, seitens der Landesregierung darauf hinzuweisen, dass die Versorgung mit geeigneten Fahrzeugen Aufgabe des Bundes sei.

Und wenn das Land selbst reagieren will oder muss?

Wenn Niedersachsen auf eine Naturkatastrophe reagieren muss, ist die wichtigste Frage, wie dies schnell und professionell geschehen kann und nicht, wer eigentlich zuständig gewesen wäre. Wenn vom Bund nicht die nötige Unterstützung kommt, müssen andere Lösungen gefunden werden. Da die Ausrüstung auch für den Katastrophenschutz vor Ort genutzt und eingeplant wird, kann sich das Land nicht einfach aus der Verantwortung stehlen.



Defizite finden sich aber nicht nur bei der Ausstattung, auch die reibungslose und effektive Zusammenarbeit aller Beteiligten dürfte in großen Teilen Niedersachsen nicht gewährleistet sein. Im Katastrophenfall müssen Behörden, Sicherheitskräfte und Hilfsorganisationen Hand in Hand arbeiten. Nach Einschätzung der Landesregierung bedarf es deshalb regelmäßiger Übungen. Einmal im Jahr sollte die Planungsebene, also der Stab, den Ernstfall proben, alle drei Jahre wird eine Vollübung mit allen Beteiligten empfohlen. Das Problem: Nahezu keine Kommune und kein Landkreis erfüllt diese Vorgaben. In vielen von ihnen hat seit 2013 sogar kein einziger Testlauf stattgefunden.

Die Preise steigen: Kann das Land eine sichere und bezahlbare Versorgung der Energie für Herbst und Winter sicherstellen?

Schon heute gibt es Menschen, die ihre private Energieversorgung nicht mehr eigenständig stemmen können. Wir müssen alles daransetzen, diese Gesamtentwicklung zu stoppen und solche Härten abzufedern. Ein wichtiger, kurzfristig umsetzbarer Schritt wäre es, die Laufzeitverlängerung der noch laufenden Kernkraftwerke schnellstmöglich zu beschließen.

Was sollte das Land tun, um die Folgen der Gaskrise für die Bürger und für die Gemeinden abzufedern?

Die Landesregierung muss sich im Bund für eine Laufzeitverlängerung der noch laufenden Kernkraftwerke einsetzen, um auf diesem Weg die aktuelle Lage zu entschärfen. Bereits bei dem beschleunigten Bau der LNG-Terminals wurde gezeigt, dass in Krisensituationen schnell und pragmatisch reagiert werden kann. So muss es jetzt aber weitergehen. Langfristig hat Niedersachsen durch seine geografische Lage große Chancen, einen wichtigen Beitrag in dieser Energiekrise zu leisten. Das Potenzial der Niedersächsischen Nordseeküste muss schnell nutzbar gemacht werden. So kann Niedersachsen zu einer bundes- wenn nicht sogar europaweiten Vorbildregion und einem Knotenpunkt für Energieimporte und -verteilung werden.

Womit müssen die Bürger rechnen?

Wir werden uns alle auf weiter steigende Preise und Einschränkungen einstellen müssen. Nicht nur im Energie- sondern auch im Ernährungssektor. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Menschen, die ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können, unterstützt werden. Privatwohnungen müssen bei der Gasversorgung im Zweifel Vorrang haben, wobei natürlich nicht die Versorgung von Krankenhäusern und Supermärkten in Gefahr geraten darf.

Wie sollen Bürger vorsorgen?

Wir alle können schon heute prüfen, wo Gas und Energie unnütz verbraucht wird. Je mehr Gas heute eingespart wird, desto mehr füllen sich unsere Gasspeicher. Letztendlich wissen die Menschen wahrscheinlich selbst am besten, wo ihre Einsparpotenziale liegen. Darüber hinaus geben auch beispielsweise die Verbraucherzentralen wertvolle Tipps, wie und wo im Haushalt gespart werden kann.

Rechnen Sie mit Stromausfällen, weil Netze überlastet sein könnten?

Wir haben Vertrauen in die Gasversorger und Netzbetreiber, die mit Hochdruck gemeinsam daran arbeiten, die Versorgungssicherheit in unserem Land zu gewährleisten. Wir sind davon überzeugt, dass eine Verlängerung des Betriebs der noch laufenden Kernkraftwerke über den Jahreswechsel hinaus ein solider Beitrag wäre, um Netzüberlastungen entgegenzuwirken. In der jetzigen Situation können wir uns es nicht leisten, das knappe Gas zu nutzen, um Strom zu produzieren.

Erwarten Sie, dass im Winter Schulen wegen der hohen Energiekosten Schüler wie Lehrer ins Homeoffice schicken?

Wie auch in der Coronakrise werden wir uns dafür einsetzen, dass Schulschließungen nur im absoluten Notfall umgesetzt werden und es nun nach zwei Corona-Jahren langsam wieder zur Normalität kommen kann. Für die Schüler waren die letzten Jahre sehr prägend und die Kluft in unserem Bildungssystem hat sich vertieft. Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie schon eine große Last getragen, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass dies in der Energiekrise nicht wieder passiert.

Verfassungsschützer erwarten einen „Wutwinter“: Es gibt Berichte, dass Extremisten die Energiekrise und die hohe Inflation für ihre Zwecke ausnutzen könnten. Wie ist es um die Sicherheit bestellt?

Wir befinden uns in einer Situation, in der die Stimmung in gewissen Bereichen der Bevölkerung zunehmend aufgeheizt und teilweise sogar radikalisiert ist. Insbesondere seit der Corona-Pandemie ist dies zu beobachten. Vor allem Extremisten versuchen, derartige Krisen für ihre Interessen auszunutzen. Das kann leider auch für die beginnende Energiekrise nicht ausgeschlossen werden.

Und wie ist die Sicherheitslage im Land?

Grundsätzlich ist die Sicherheitslage in Niedersachsen nicht besorgniserregend. Das liegt vor allem an der hervorragenden Arbeit unserer Polizeibeamten und dies trotz nicht ausreichender Personalausstattung, zum Teil desaströser Arbeitsbedingungen in einigen Polizeigebäuden und im Bundesvergleich schlechter Bezahlung. Der Sanierungsstau bei den Polizeigebäuden hat auf 225 Millionen fast verdoppelt. Die angekündigten zusätzlichen 3 000 Einstellungsmöglichkeiten wurden nicht im Ansatz erreicht.



Laut Bericht der Landesregierung wird die Polizei Niedersachsen in den kommenden zehn Jahren rund ein Drittel ihres Personals durch Altersabgänge verlieren. Wie die Landesregierung das kompensieren möchte, wissen wir nicht. Die aktuellen Einstellungszahlen reichen dazu bei weitem nicht aus. Und auch bei der Besoldung liegt Niedersachsen weiterhin im unteren Drittel der Länder. Inwieweit sich das alles auf die Sicherheitslage in Niedersachsen in der Zukunft auswirken wird, lässt sich noch nicht sagen. Aber förderlich wird es sicherlich nicht sein. Daher setzen wir uns seit langem für deutlich mehr Investitionen in die Polizei Niedersachsen sowohl beim Personal als auch bei den Liegenschaften und der Besoldung ein.

Die Sendung ist im Internet bei Facebook abrufbar. Es ist nicht notwendig, dort einen Account zu haben, sagen die Mitarbeiter des Produzententeams.

www.facebook.com/KircheLeeste/live

Vita Stefan Birkner, geboren am 12. April 1973 in Münsterlingen (Schweiz), verheiratet, zwei Kinder. Nach dem Abitur 1992 Ableistung des Zivildienstes bei der Sozial- und Diakoniestation Garbsen. Anschließend Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hannover. Nach dem 1. Juristischen Staatsexamen 1998 Promotion 2002 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) über das Thema „Die Durchfahrtsrechte von Handels- und Kriegsschiffen durch die türkischen Meerengen“. Referendariat beim OLG Celle von 2001 bis 2003. Nach dem 2. Juristischen Staatsexamen bis 2003 persönlicher Referent des Niedersächsischen Umweltministers Hans-Heinrich Sander, von Dezember 2005 bis März 2007 Büroleiter des Ministers. Von 2003 bis 2005 sowie von 2007 bis Februar 2008 als Staatsanwalt und Richter tätig, zuletzt am Amtsgericht in Neustadt am Rübenberge.



Mitglied der FDP seit 1992. Landesvorsitzender der FDP Niedersachsen seit 2011. Von Februar 2008 bis Januar 2012 Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt und Klimaschutz. Von Januar 2012 bis Februar 2013 Niedersächsischer Minister für Umwelt und Klimaschutz. Mitglied des Niedersächsischen Landtages der 17. Wahlperiode (seit 19. Februar 2013). Seit Februar 2013 stellv. Vorsitzender der FDP-Fraktion. Seit September 2017 Vorsitzender der Fraktion.