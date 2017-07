SITC: Endspurt für die Marktplatz-Sause

Vierte und letzte Veranstaltung

+ Bobbo Byrnes

Weyhe - Endspurt für die Aktion „Summer in the City“ (SITC): Die laut Ankündigung bekennende Rampensau Bobbo Byrnes will am Donnerstag in der Wesergemeinde mit seinen Songs verrauchte Americana-Stimmung vermitteln. Der Musiker teilt sich auf dem Kirchweyher Marktplatz die Bühne mit dem Weyher DJ Felix Bernhard.